© Foto: AdobeStockDer Kupferpreis feierte in den letzten Tagen ein imposantes Comeback. Kupfer sprang zunächst einem weiteren Preisbeben von der Schippe und drehte im Anschluss auf - womöglich nur der Beginn einer gewaltigen Rallye!Kupferpreisentwicklung aktuell - Ist das der Beginn einer neuen Preisrallye? Zum Zeitpunkt der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle war die Erholung noch ein zartes Pflänzchen. Kupfer (COMEX) war damals gerade im Begriff, den knackigen Rücksetzer auf 5,2 US-Dollar zu kompensieren. Die Stimmung hellte sich vorsichtig auf. In den letzten Wochen kam es zu einem Stimmungsumschwung. Standen in der ersten Phase des Iran-Kriegs die Risiken der Auseinandersetzung für die …Den vollständigen Artikel lesen
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