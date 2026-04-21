Frankfurt am Main (ots) -Mit der Rückkehr lizenzierter NFL-Sammelkarten setzt Topps ein starkes Signal für die wachsende Football- und Collectibles-Community. Gemeinsam mit Football Bromance präsentierte sich das Unternehmen auf der FIBO in Köln mit einem 300-Quadratmeter-Stand, der Sammelkarten, Sporterlebnis und Fan-Kultur miteinander verband. Besucher konnten Disziplinen des NFL Combine testen, eigene Trading Cards gestalten, exklusive Boxes des neuen Sets "2025 Topps Chrome Football" erwerben und die deutschen Football-Größen Patrick "Coach" Esume, Björn Werner, Kasim Edebali und Dominik Eberle kennenlernen."Von fünf bis 95 Jahre, von Männern über Frauen bis divers - wir haben die vielfältigste Gruppe an Fans. Genau das macht die Community hier in Deutschland so besonders", beschreibt der deutsche Footballkommentator und ehemalige NFL-Trainer Patrick "Coach" Esume die Begeisterung der deutschen Fan-Community des American Footballs. Dass diese Begeisterung weit über das Spiel hinausreicht, zeigte sich vom 16. bis 19. April 2026 auf der FIBO in Köln. Am gemeinsamen Stand von Football Bromance und Topps trafen Football- und Sammelkarten-Fans gleichermaßen zusammen. Besonders gefragt waren neben Stationen zu Disziplinen der NFL Combine, bei der sich in den USA potenzielle Spieler den NFL-Teams präsentieren, eine Fotobox zum Gestalten eigener Sammelkarten, Vitrinen mit seltenen Ausstellungsstücken sowie zwei Giant Cards. "Das Sammeln und Tauschen von Sammelkarten ist ein wichtiger und unterhaltsamer Teil der amerikanischen Sportkultur. Dieses Hobby bringt Menschen zusammen und sorgt für großartige Gespräche über Sport",sagte die US-Generalkonsulin Preeti V. Shah bei ihrem Standbesuch.Erster neuer NFL-Release "2025 Topps Chrome Football" lässt Fans hoffenAb dem 15. April war an dem Stand auch das erste Produkt der neuen Kooperation zwischen der NFL und Topps erhältlich: 2025 Topps Chrome Football. Nach dem Motto "Greatness in your hands" wertet Topps einzelne Karten der Boxes mit Stücken der getragenen Trikots wichtiger Spieler zu sogenannten Relic-Karten auf. Das neue Set enthält Preisträger der vergangenen Saison (Gold-Shield-Spieler) wie Josh Allen (MVP), Saquon Barkley (Offensivspieler des Jahres) und Jayden Daniels (Offensiv-Rookie des Jahres). Hinzu kommen Rookie-Karten von Nachwuchsspielern wie Jaxson Dart und Travis Hunter (inkl. Autogrammkarten mit PREM1ERE-Patches aus Trikots, die die Rookies bei ihren ersten Spielen getragen haben) sowie Karten von Legenden wie Tom Brady und Jerry Rice.Auch vor den Spielern selbst macht das Sammelfieber keinen Halt. Der ehemalige NFL-Profi und Mitbegründer von Football Bromance Björn Werner erinnert sich an seine erste eigene Karte als Spieler der Indianapolis Colts: "Das erste Mal war 2013, noch bevor ich gedraftet wurde. Da habe ich die Karten selbst unterschrieben. Ich erinnere mich noch: Der ganze Tisch war voll und ich habe angefangen, die Karten zu signieren. Aber ich finde es spannend, jetzt diesen Full-Circle-Moment zu erleben. Ich habe inzwischen richtig Lust, selbst diese großartigen Karten zu sammeln. Das macht mega Spaß."Sammelkarten erhalten als Kunstform neue Wertschätzung in Football-FankreisenDer aktuelle Hype um die Sammelkarten geht über die Nostalgie der Kindheit hinaus. "Sammelkarten entwickeln sich zunehmend von einem klassischen Fanartikel zu einer eigenständigen Kategorie innerhalb der globalen Sports- und Entertainment-Industrie. Sie verbinden physisches Produkt und Storytelling zu einem Format, das sowohl emotionale als auch wirtschaftliche Relevanz hat. Gerade im Football sehen wir, wie Collectibles neue Touchpoints entlang der Fan Journey schaffen - vom ersten Kontakt bis hin zu langfristiger Bindung. Unser Anspruch ist es, diese Entwicklung aktiv zu gestalten und Sammelkarten als festen Bestandteil moderner Fankultur zu etablieren", erklärte Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA von Topps.Pressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHChristoph VogtWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173-2863078christoph.vogt@followred.comOriginal-Content von: Topps Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81617/6259885