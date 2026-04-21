Bonn (ots) -Erfahrungen, konkrete Projektbeispiele und Best Practices zeigen, wie Organisationen aktuelle digitale Anforderungen erfolgreich umsetzenEffizienz steigern, Sicherheit erhöhen und gleichzeitig digitale Souveränität sichern - vor diesen Aufgaben stehen Organisationen heute mehr denn je. Wie digitale Transformation dabei konkret unterstützen kann, zeigt der 7. conet Innovation Day anhand von Beispielen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und dem Defense-Umfeld.Praxisbeispiele für erfolgreiche digitale TransformationIm Mittelpunkt stehen Lösungen, die sich unter realen Bedingungen bewährt haben. Dazu zählen der produktive Einsatz Künstlicher Intelligenz, der Aufbau moderner Daten- und Plattformarchitekturen sowie Cloud-Strategien und Cyber-Security-Konzepte, die den steigenden Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Sicherheit gerecht werden. Die Expertinnen und Experten machen deutlich, wie diese Technologien gezielt eingesetzt werden, um spezifische Anforderungen in unterschiedlichen Branchen zu erfüllen.Unterschiedliche Anforderungen in Wirtschaft, Verwaltung und DefenseDabei wird die Bandbreite der Einsatzszenarien sichtbar. In der Wirtschaft stehen Effizienzsteigerung, Skalierbarkeit und datengetriebene Innovation im Fokus. Im Public Sector geht es um die Modernisierung gewachsener IT-Strukturen, stabile und souveräne Architekturen sowie die nachhaltige Digitalisierung von Prozessen. Im Bereich Defense prägen insbesondere Anforderungen an durchgängige Einsatzfähigkeit, Resilienz und Interoperabilität die Umsetzung digitaler Lösungen.Technologien im Kontext realer AnwendungsfälleDer conet Innovation Day zeigt damit nicht nur technologische Trends, sondern vor allem deren konkrete Anwendung in unterschiedlichen Kontexten. Anhand realer Projekte wird deutlich, wie sich digitale Lösungen jeweils an die spezifischen Rahmenbedingungen einzelner Marktsektoren anpassen lassen. Gleichzeitig unterstreicht die Veranstaltung die Position von conet als Full-Service-IT-Dienstleister und zuverlässiger Digitalisierungspartner für die öffentliche Verwaltung, den Verteidigungssektor sowie Unternehmen aus Branchen wie Automotive, Finance & Insurance, Energy & Utilities und Manufacturing.Impulse aus Politik, Sport und PraxisZu den Highlights der Veranstaltung zählt eine Keynote von Christoph Heusgen, die aktuelle geopolitische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Sicherheit und Digitalisierung beleuchtet. Im Gespräch mit Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller rücken Themen wie Führung, Teamdynamik und Entscheidungsfähigkeit in den Fokus. Ein Panel-Talk bringt unterschiedliche Perspektiven aus Wirtschaft, Verwaltung und Defense zusammen und ordnet technologische Entwicklungen im Spannungsfeld von Effizienzanforderungen, Sicherheitsaspekten und digitaler Souveränität ein.Austausch mit TechnologiepartnernBegleitet wird die Veranstaltung von den Partnern Amazon Web Services, CoreMedia, Delos Cloud, Google Cloud, Pegasystems, Salesforce, SAP und ServiceNow, die ihre Lösungen an eigenen Ständen präsentieren und den direkten Austausch zu aktuellen Technologien und konkreten Anwendungsfällen ermöglichen. Darüber hinaus bringt Mustafa Isik, Chief Technologist für Souveränität bei Amazon Web Services, eine Partner-Keynote in das Programm ein."Digitale Transformation entsteht nicht im Elfenbeinturm, sondern im Zusammenspiel von Technologie, Organisation und konkreten Anwendungsfällen. Mit dem conet Innovation Day haben wir eine Plattform geschaffen, auf der genau dieses Zusammenspiel sichtbar wird - über Branchen hinweg und mit klarem Fokus auf umsetzbare Lösungen", sagt conet-CEO Martin Wibbe.Der 7. conet Innovation Day richtet sich an Geschäftsführung, IT-Leitung und Fachbereiche und findet am Kameha Grand Bonn am 28.05.2026 statt. Weitere Informationen und Anmeldung:https://www.conet.de/de/innovation-dayPressekontakt:conet Holding GmbHSimon Vieth, PressesprecherBundeskanzlerplatz 2, 53113 BonnTel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825E-Mail: presse@conet.de / Internet: https://www.conet.deOriginal-Content von: CONET Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176930/6259882