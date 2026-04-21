Medial schlagen die Wellen hoch. Die Argumentation der Kursverdoppleung wird aktuell wie folgt begründet:
Während die Konkurrenz (Philoptics, E&R, Trumpf) oft nur bei einfachen Glasarten (Borosilikat) gute Ergebnisse liefert, beherrscht LPKF mit dem LIDE-Verfahren alle Glaszusammensetzungen - auch die für sog. Advanced Packaging kritischen Aluminosilikat-Gläser. Wettbewerber scheitern oft an spezifischen optischen Eigenschaften oder veralteten Methoden. LPKF bietet demnach als einziger Anbieter volle Material-Optionalität.
Über 80 % Marktanteil in den Qualifizierungen zeigen, dass Kunden wie SEMCO oder Absolics auf die Prozessreife von LPKF angewiesen sind. Der Burggraben ist der 10-jährige Vorsprung in der Prozessreife. Nicht der Maschinenbauer bestimmt das Glas, sondern der Kunde - und nur LPKF kann jeden Kundenwunsch technologisch bedienen.
Das ganze ist hoch technisch, aber nachvollziehbar. Dennoch ist bis heute auch Fakt, dass dei Großaufträge bislang auf sich warten lassen. Eine Halbierung der Position ist durchaus angebracht.
Während die Konkurrenz (Philoptics, E&R, Trumpf) oft nur bei einfachen Glasarten (Borosilikat) gute Ergebnisse liefert, beherrscht LPKF mit dem LIDE-Verfahren alle Glaszusammensetzungen - auch die für sog. Advanced Packaging kritischen Aluminosilikat-Gläser. Wettbewerber scheitern oft an spezifischen optischen Eigenschaften oder veralteten Methoden. LPKF bietet demnach als einziger Anbieter volle Material-Optionalität.
Über 80 % Marktanteil in den Qualifizierungen zeigen, dass Kunden wie SEMCO oder Absolics auf die Prozessreife von LPKF angewiesen sind. Der Burggraben ist der 10-jährige Vorsprung in der Prozessreife. Nicht der Maschinenbauer bestimmt das Glas, sondern der Kunde - und nur LPKF kann jeden Kundenwunsch technologisch bedienen.
Das ganze ist hoch technisch, aber nachvollziehbar. Dennoch ist bis heute auch Fakt, dass dei Großaufträge bislang auf sich warten lassen. Eine Halbierung der Position ist durchaus angebracht.
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