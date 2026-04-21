Bain Capital; U.S. Private Credit Investments, ein Geschäftsbereich von BTG Pactual Global Alternatives; Neuberger Specialty Finance; Energy Impact Partners; und Aksia investieren in Storage-Infrastruktur für das KI-Zeitalter

Das Hot-Cloud-Storage-Unternehmen Wasabi Technologies erhält einen Finanzierungsrahmen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, angeführt von der Private Credit Group von Bain Capital ("Bain Capital") unter Beteiligung von U.S. Private Credit Investments, einem Geschäftsbereich von BTG Pactual Global Alternatives; Neuberger Specialty Finance; Energy Impact Partners; und Aksia. Die Finanzierung wird für den Ausbau von Wasabis Cloud-Storage-Plattform und die internationale Expansion eingesetzt.

"Der Markt für private Finanzierungen ist selektiver geworden. Gleichzeitig sehen wir, dass unser Geschäftsmodell weiterhin auf großes Vertrauen bei führenden Finanzinstituten stößt", sagt Michael Bayer, EVP und Chief Financial Officer von Wasabi Technologies. "KI-Anwendungen und moderne Workloads benötigen skalierbare und jederzeit verfügbare Storage-Lösungen. Um diesen wachsenden Datenmengen gerecht zu werden, bauen wir unsere Infrastruktur gezielt aus."

Die Finanzierung baut auf mehreren aktuellen Entwicklungen auf. Dazu zählen die Übernahme von Lyve Cloud von Seagate Technology sowie eine Finanzierungsrunde über 70 Millionen US-Dollar unter Führung von L2 Point Management und mit Beteiligung von Everpure, ehemals Pure Storage. Wasabi wird aktuell mit 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet und hat insgesamt mehr als 700 Millionen US-Dollar in Finanzierungen erhalten. Das Unternehmen stärkt damit seine Position als unabhängiger Cloud-Storage-Anbieter und Alternative zu den Hyperscalern.

Seit über einem Jahrzehnt verzeichnet Wasabi ein starkes Wachstum und bietet mit seinem Hot-Cloud-Storage-Service eine skalierbare und kostentransparente Lösung ohne Gebühren für Datenausgang oder API-Anfragen. Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter die Cornell University und der Liverpool Football Club, setzen auf Wasabi, um ihre Daten sicher zu speichern und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen betreibt derzeit 16 Storage-Regionen weltweit.

Wasabi arbeitet kontinuierlich an innovativen neuen Storage-Lösungen sowie Funktionen für eine höhere Datenresilienz, die für den Einsatz von KI relevant sind. Dazu gehört auch Wasabi Fire, eine NVMe-basierte Storage-Klasse für rechenintensive Anwendungen wie KI- und Machine-Learning-Training.

"Wasabis Wachstum, starkes Fundament und internationale Kundenbasis zeigen, wie groß der Bedarf an zuverlässigem und zugleich kosteneffizientem Cloud Storage ist", sagt Andrea Lucido, Director bei Bain Capital. "In einer Zeit, in der Daten bestimmen, wie Unternehmen Entscheidungen treffen und neue Technologien wie KI einsetzen, bietet Wasabi innovative und sichere Speicherlösungen."

Lincoln International fungierte bei diesem Projekt als exklusiver Finanzberater und Platzierungsagent von Wasabi.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Technologiebranche und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu speichern, indem es Cloud-Storage erschwinglich, berechenbar und sicher macht. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne mit unvorhersehbaren Gebühren oder Anbieterbindung konfrontiert zu werden. Stattdessen können sie mit dem am schnellsten wachsenden Ökosystem unabhängiger Cloud-Anwendungspartner die besten Lösungen der Branche entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Wasabi ihnen dabei hilft, ihre Daten zu nutzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260421760210/de/

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Tyto PR für Wasabi

Wasabi@tytopr.com