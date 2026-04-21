EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@dbag.de
|Internet:
|https://www.dbag.de
|ISIN:
|DE000A1TNUT7
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2312200 21.04.2026 CET/CEST