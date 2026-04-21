EQS-News: DWS Group GmbH & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Mainzer Landstraße 11-17
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@dws.com
|Internet:
|https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
|ISIN:
|DE000DWS1007
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2312206 21.04.2026 CET/CEST