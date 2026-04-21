Die UnitedHealth-Aktie springt am Mittwochnachmittag um über +7% in die Höhe und setzt sich damit an die Spitze der großen US-Indizes Dow Jones und S&P 500. Was steckt hinter dem Kurssprung der größten privaten Krankenversicherung der USA und ist die Aktie einen Kauf wert? Unerwartet gute Zahlen Auslöser des heutigen Kursgewinns der UnitedHealth-Aktie ist die Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Dem Krankenversicherungskonzern gelang damit eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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