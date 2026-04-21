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Die Bitcoin News dieser Woche bewegen den gesamten Markt. Bitcoin durchbrach die Marke von 76.000 Dollar, nachdem die Spannungen mit dem Iran nachließen und die Ölpreise stark fielen, was die Risikobereitschaft im Krypto-Markt fast über Nacht zurückbrachte. Wenn Large Caps die Angstzone so verlassen, spielt sich die nächste Verdoppelung bei Ethereum oder Solana über Monate ab, und neues Kapital jagt früheren Einstiegspunkten hinterher.

Prognosen deuten darauf hin, dass Pepeto, ein Meme Coin in der Frühphase mit einer vollständigen Handelsplattform, die Large Caps bis zum Jahresende deutlich übertreffen könnte, weshalb Beobachter von einem der stärksten Presale-Einstiege dieses Quartals sprechen. Mehr als 9 Millionen Dollar sind bereits in den Pepeto-Presale geflossen.

Bitcoin News: Presale-Käufer handeln, nachdem Bitcoin die 76.000-Dollar-Marke durchbricht

Bitcoin kletterte am 17. April über 76.000 Dollar, nachdem eine Entspannung der Iran-Lage die Ölpreise stark nach unten drückte und das Makro-Gewicht löste, das den Krypto-Markt wochenlang gebremst hatte, wie CoinDesk berichtete. BlackRocks iShares Bitcoin Trust zog diese Woche 505 Millionen Dollar ein, der stärkste Zweitages-Zufluss seit Anfang März, laut Crypto Briefing. Morgan Stanley eröffnete in derselben Woche einen eigenen Bitcoin-ETF, ein Signal, dass die Großbanken-Distribution anspringt. Kapital dieser Größenordnung parkt selten auf Large Caps, wenn die Liquidität zurückkehrt, und frühe Einstiegspunkte füllen sich zuerst, wenn der Überlauf eintrifft.

Top-Auswahl im April: Pepeto, Ethereum und Solana im Vergleich

Pepeto führt das Feld an: Presale-Positionierung vor der Binance-Notierung

Im Meme-Coin-Bereich ist Pepeto die vollständige Krypto-Plattform, die eine gebührenfreie Handelsplattform, Presale-Funktionen und eine Live-Risikobewertung in einem Produkt vereint. PepetoSwap ermöglicht den Handel mit Meme Coins ohne Gebühren, sodass Gas und Spread nicht länger bei jedem Swap den Gewinn auffressen. Der integrierte Risiko-Scanner überprüft jeden Smart Contract, bevor ein Wallet sich festlegt, damit neue Käufer die Fallen umgehen, die in der letzten Welle so viele Nachzügler Geld gekostet haben.

Die Binance-Notierung rückt näher, und weitere Top-Börsen stehen bereit, den Token im Moment des ersten Listings hinzuzufügen. Frühe Halter können ihre Position während des Presales aufbauen, und der Zeitraum des Wartens wird in eine Phase strategischer Positionierung verwandelt, statt in totes Kapital. Dieses Modell ersetzt die üblichen Bonus-Mechanismen durch einen echten Vorteil, der die Position vor dem Handelsstart am Markt schützt.

Bei einem Kurs von 0,000000186 Dollar befindet sich Pepeto auf einem Niveau, das Analysten als ideale Ausgangsbasis für erhebliche Kursanstiege nach der Börsenöffnung bewerten. Mehr als 9 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, und der Token erscheint regelmäßig auf jeder Liste der stärksten Presale-Projekte dieses Quartals. Bevor der Presale überhaupt gestartet wurde, hatte SolidProof bereits jeden einzelnen Smart Contract analysiert und mit einem sauberen Bericht abgeschlossen, ein Sicherheitsstandard, den die meisten Meme-Coin-Projekte nicht erfüllen.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet den technischen Aufbau, und der Mitgründer, der den originalen Pepe auf den Markt gebracht hat, führt die Operation. Anleger, die ihre Position zwölf Monate halten, profitieren von der steuerlichen Haltefrist und können Kursgewinne vollständig steuerfrei vereinnahmen. Presale-Projekte mit echter Handelsinfrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt, und die heutigen Käufer besitzen das Angebot, für das die Käufer von morgen einen höheren Preis zahlen werden. Die offizielle Presale-Seite finden Sie auf pepeto.io.

Ethereum bei 2.318 Dollar: Starke ETF-Nachfrage, aber begrenztes Aufwärtspotenzial

Ethereum handelt nahe 2.318 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 279 Milliarden Dollar und Spot-ETH-ETFs mit etwa 115 Milliarden Dollar Volumen, laut CoinMarketCap. Pectra wurde ausgeliefert und die Staking-Zuflüsse bleiben stark, doch die nächste Verdoppelung erfordert, dass die Marktkapitalisierung über Quartale hinweg in Richtung 560 Milliarden Dollar steigt. Ein Presale mit einer bestätigten Notierung schließt diese Distanz in Tagen, wenn das Listing öffnet.

Solana bei 84,84 Dollar: Wachsende RWAs, aber kein Listing-Ereignis als Kurs-Katalysator

Solana bewegt sich nahe 84,84 Dollar, wobei Spot-SOL-ETFs gehandelt werden und tokenisierte RWAs im ersten Quartal 873 Millionen Dollar überschritten haben, laut Phemex. Die Ziele für das zweite Quartal liegen zwischen 175 und 260 Dollar, was einer Verdoppelung bis Verdreifachung über mehrere Monate entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von bereits 50 Milliarden Dollar ist Solana für stetige Zuflüsse bepreist, nicht für einen Listing-Schock, der den Chart in Tagen neu zeichnet.

Fazit

Das Kapital, das Portfolios verändert, kam historisch betrachtet nie von Large Caps wie Bitcoin bei 76.000 Dollar, Ethereum bei 2.318 Dollar oder Solana bei 84 Dollar nach der Iran-Entspannung dieser Woche, sondern von Presales, die die nächste Welle vor der Bestätigung im Chart erfassen. Erfahrene Anleger positionieren sich bereits bei Pepeto, weil jede Phase schneller schließt als die vorherige und die Binance-Notierung mit über 9 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital näher rückt.

Diese Bitcoin News zeigen, dass die Debatte zwischen den stärksten Presale-Positionen auf der offiziellen Pepeto-Website bereits durch das Kapital entschieden wird, das jeden Tag dieser Woche fließt. Wer diesen Moment verpasst, könnte das Bedauern den Rest des Zyklus mit sich tragen, während alle, die gezögert haben, den Kursanstieg in einem anderen Portfolio beobachten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welcher Token sticht als stärkster Presale-Einstieg in diesem Quartal hervor?

Pepeto sticht als stärkster Presale-Einstieg dieses Quartals hervor, mit 9,2 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, abgeschlossener SolidProof-Prüfung und einer Binance-Notierung, die näher rückt.

Wer kann am Pepeto-Presale vor der Notierung teilnehmen?

Jedes Wallet kann über die offizielle Pepeto-Website zum aktuellen Einstiegskurs kaufen, bevor Binance den öffentlichen Handel eröffnet.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu Ethereum oder Solana bei Presale-Renditen ab?

Ethereum erreicht eine Verdoppelung über Quartale, Solana eine Verdoppelung bis Verdreifachung. Presale-Projekte mit funktionierender Infrastruktur und bestätigter Börsennotierung haben in früheren Zyklen deutlich höhere Renditen erzielt, und Pepeto bringt genau diese Voraussetzungen mit.