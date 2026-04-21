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Dow Jones News
21.04.2026 15:27 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise März 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj 
*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU" 
*** 09:40 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu 
     "European Safe Assets" 
  11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025 
  11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder 
*** 14:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "Pre-presidency 
     Irish Financial Issues Conference" 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April 
     PROGNOSE: -17,1 
     zuvor:  -16,3 
  16:00 US/US Secretary of the Treasury, Bessent, äussert sich zum Budget des 
     Bewilligungsausschusses für 2027 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA), Vorwoche 
  17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q 
*** 19:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Konferenz zu "The Digital Euro: 
     Anchoring Europe's Strategic Autonomy in a Digital Future" 
*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for 
     global challenges" 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 08:51 ET (12:51 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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