Edge Home Finance meldete heute eine strategische Investition von Presidio-Investoren ("Presidio"), die einen bedeutenden Meilenstein im Hinblick auf die fortlaufende Expansion und die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Hypothekenvermittlung darstellt. Ferner wurde im Zuge der Transaktion Tom Ahles zum President von Edge Home Finance befördert. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für eine starke Führung, während es in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Die Investition von Presidio stellt eine schlagkräftige Allianz dar, die darauf ausgerichtet ist, die Dynamik von Edge durch verstärkte Investitionen in Technologie, operative Infrastruktur und strategische Akquisitionen zu beschleunigen. Presidio konzentriert sich schon immer auf die Zusammenarbeit mit wachstumsstarken Unternehmen und deren Skalierung durch disziplinierten Kapitaleinsatz sowie operative Kompetenz.

"Diese strategische Investition unterstreicht die Stärke unserer Plattform und die Dynamik, die wir aufgebaut haben", sagte Tom Ahles, President von Edge Home Finance. "Mit der Unterstützung von Presidio sind wir in der Lage, schneller zu agieren, stärker in Technologie zu investieren und unsere Präsenz im Maklerkanal weiter auszubauen."

Edge Home Finance wird weiterhin mit derselben Kernplattform, demselben Team und dem gleichen Engagement für die Makler-Community arbeiten, die den bisherigen Erfolg des Unternehmens geprägt haben. Das Ziel dieser Partnerschaft ist nicht die Änderung des Kurses, sondern dessen Beschleunigung. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, Kreditvermittler zu unterstützen und erstklassigen Service sowie Innovationen zu bieten.

Die Transaktion umfasst einen Eigentümerwechsel. Tom Ahles wird President und führt das Unternehmen in die nächste Phase. In dieser Funktion wird Ahles die strategische Vision des Unternehmens und deren Umsetzung vorantreiben, wobei der Fokus auf der Skalierung der Plattform, der Verbesserung der Maklererfahrung und dem Ausbau des Marktanteils liegt.

"Toms Führungsarbeit hat entscheidend dazu beigetragen, Edge zu einer führenden Kraft im Maklerkanal zu machen", sagte Victor Masaya, Partner bei Presidio. "Wir freuen uns sehr darauf, an seiner Seite zu arbeiten, während er das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führt."

Edge Home Finance beabsichtigt die Investition von Presidio dafür zu nutzen, seine technologischen Kapazitäten wesentlich auszubauen, in künftige Akquisitionen zu investieren und seine Position als führender Akteur im Bereich der Hypothekenvermittlung weiter zu festigen.

Über Edge Home Finance

Edge Home Finance ist eine führende Hypothekenplattform, die sich darauf spezialisiert hat, Kreditvermittler mit innovativer Technologie, operativem Support und wettbewerbsfähigen Kreditlösungen zu unterstützen.

Über Presidio Investors

Presidio Investors ist eine Investment-Gesellschaft, die sich auf wachstumsstarke Unternehmen konzentriert, um durch strategisches Kapital, operative Kompetenz und skalierbare Infrastruktur langfristige Werte zu erschließen.

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