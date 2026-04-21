Uri Maoz wollte nur forschen - dann stolperte er über den freien Willen. Heute steht er den klassischen Experimenten skeptisch gegenüber, die den freien Willen infrage stellen. Er zeigt hingegen, warum "wichtige" Entscheidungen anders funktionieren. Uri Maoz liebte seine Forschung am Menschen, damals, als er noch promovierte. Er beschäftigte sich mit einem ganz bestimmten Thema der computergestützten Neurowissenschaft: wie das Gehirn unseren Armen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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