Ledger-Vorstandsmitglied und Chief Experience Officer wird erster Chief Human Agency Officer des Unternehmens

Paris, 13. April 2026 - Ledger, weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Sicherheit digitaler Vermögenswerte für Privatpersonen und Institutionen, verkündet seine umfassende Roadmap für KI-Sicherheit sowie einen strategischen Führungswechsel. Ziel ist es, Ledger zur Sicherheitsinfrastruktur für die entstehende agentenbasierte Wirtschaft zu machen. Ian Rogers, der seit 2020 als Chief Experience Officer (CXO) von Ledger tätig ist, wird zum ersten Chief Human Agency Officer des Unternehmens ernannt.

Seit über einem Jahrzehnt entwickelt Ledger die weltweit sicherste Infrastruktur für digitales Privateigentum. Da KI-Agenten zunehmend sensible Informationen, Geld und persönliche Zugangsdaten verwalten, wird die Hardware-basierte Vertrauensbasis von Ledger die essenzielle Sicherheitsinfrastruktur für die agentenbasierte Wirtschaft bilden.

Die Ernennung von Ian Rogers zum Chief Human Agency Officer markiert die nächste Phase eines mehrjährigen Transformationsprozesses bei Ledger. Rogers, der 2020 als Chief Experience Officer (CXO) zu Ledger kam, trug maßgeblich dazu bei, das Unternehmen von einem stark technikorientierten, entwicklerzentrierten Betrieb zu einer globalen Marke zu entwickeln, die für erstklassige Benutzerfreundlichkeit und kompromisslose Sicherheit bekannt ist. In dieser Zeit leistete Ledger Pionierarbeit bei der Entwicklung der weltweit ersten sicheren Touchscreens. Unter seiner Führung fand ein internationaler Kulturwandel statt, der Millionen von Menschen weltweit Zugang zu Eigentum und Hardware-Sicherheit ermöglichte.

"Seit zwölf Jahren bauen wir die Sicherheitsinfrastruktur für digitales Eigentum auf. Wie sich herausstellt, haben wir sie genau für diesen Moment entwickelt", sagt Pascal Gauthier, Chairman und CEO von Ledger. "Ian war maßgeblich an unserer kulturellen und nutzerfreundlichen Transformation beteiligt und hat komplexe Technologien in Produkte verwandelt, die die Menschen lieben. Im Zeitalter der automatisierten Systeme ist Ian genau die richtige Person, um sicherzustellen, dass die Einbindung des Menschen unser Leitprinzip bleibt."

In seiner neuen Funktion wird Rogers die KI-Initiativen von Ledger leiten und sicherstellen, dass der Übergang zu autonomen KI-Agenten nicht auf Kosten der individuellen Kontrolle geht.

"Seit Jahren wissen wir, dass KI-Agenten unsere zukünftigen Kollegen sind, und wir haben uns immer wieder zu den beängstigenden Sicherheitsrisiken geäußert, die die Weitergabe unserer Logins, Identitäten und Wallets an KI-Agenten mit sich bringt. 2025 hielten uns viele für paranoid. 202C ist dies ein allgemeiner Konsens", so Ian Rogers, Chief Human Agency Officer bei Ledger. "Mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass Menschen durch eine hardwarebasierte Vertrauensbasis bei allen wichtigen Entscheidungen eingebunden bleiben. Ich danke Pascal für sein anhaltendes Vertrauen und die Möglichkeit, die Tools zu entwickeln, die es den Nutzern ermöglichen, die Kontrolle über ihr digitales Leben zu behalten."

Die KI-Sicherheits-Roadmap 2026

Ledgers Roadmap 2026 will die grundlegenden Bausteine für Agentenentwickler und -betreiber liefern und sicherstellen, dass KI-Agenten zwar Autonomie bieten, der menschliche Besitzer aber die Autorität behält.

- Ab sofort verfügbar, Ledger Device Management Kit (DMK): Entwickler können bereits Ledger-Hardware für Genehmigungsprozesse mit menschlicher Beteiligung integrieren. Moonpay hat dies mit einer produktionsreifen KI-Agenten-Wallet vorangetrieben, in der der Agent Transaktionen vorschlägt. Jede Transaktion muss auf einem Ledger-Gerät genehmigt werden.

- 2. Ouartal 2026: Agentenidentität G -fähigkeiten: Ledger wird hardwarebasierte Identitäten für Agenten einführen und damit von fälschbaren Software-Strings zu einer verifizierbaren Herkunft übergehen. Dies umfasst das bereits verfügbare Ledger Keyring Protocol für die sichere, hardwarebasierte Verwaltung von Geheimnissen.

- 3. Ouartal 2026: Agentenabsichten G -richtlinien: Diese Version führt eine Genehmigungsebene mit menschlicher Beteiligung ein, in der Agenten Aktionen vorschlagen, die Benutzer auf einem Trusted Display überprüfen. Hardwarebasierte Richtlinien ermöglichen es Benutzern, autonome Grenzen festzulegen, z. B. Ausgabenlimits oder spezifische Berechtigungen für Smart Contracts.

- 4. Ouartal 2026: Menschlicher Identitätsnachweis: Um Bot-Spam und Mehrfachkonten zu bekämpfen, wird Ledger eine progressive Bestätigung einführen, die belegt, dass eine einzelne Person hinter der Interaktion eines Agenten steht.

Sicherheit in der Agentenwirtschaft

Ledger ist das einzige Unternehmen, das verifizierte, sichere Touchscreens mit einem proprietären Betriebssystem kombiniert und so ein Sicherheitsniveau bietet, das auf herkömmlichen Computern oder Smartphones nicht verfügbar ist. Durch die Verankerung von Identität und Autorisierung in einem sicheren Element stellt Ledger sicher, dass die Signaturgrenze - und damit die Kontrolle des Menschen - auch dann erhalten bleibt, wenn die Softwareumgebung eines Agenten kompromittiert wird.

Weitere Informationen zur Ledger AI Roadmap und zu Ians neuer Rolle als Chief Human Agency Officer finden Sie auf Ledger.com.

ÜBER LEDGER

LEDGER wurde 2014 gegründet und ist weltweit führend im Bereich der Sicherheit digitaler Vermögenswerte für Privatpersonen und Institutionen. Die Ledger Wallet, die All-in-One- Krypto-App, bietet eine umfassende und sichere Plattform, auf der Nutzer ihre Kryptowährungen sicher kaufen, verkaufen, tauschen, ausgeben und Prämien verdienen können - geschützt durch die legendären Ledger-Signaturgeräte. Mit über 8 Millionen verkauften Signaturgeräten in mehr als 165 Ländern und über 10 Sprachen ist Ledger die vertrauenswürdige Lösung für Privatpersonen, die digitales Eigentum, Portfoliomanagement und Kontrolle ausüben möchten. Fast 30% der von Privatanlegern gehaltenen Bitcoins und mehr als 30% der Dollar-Stablecoins sind durch Ledger geschützt.

Ledger ist von Grund auf sicher. Das weltbekannte White-Hat-Sicherheitsteam Ledger Donjon ist eine entscheidende Ressource für die Sicherheit des gesamten digitalen Vermögenswertsektors. Angesichts der jährlich durch Hackerangriffe, Betrug und Missmanagement verlorenen Milliardenbeträge bietet die kompromisslose Sicherheit von Ledger der Community ein beruhigendes Gefühl und die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte.

LEDGER, LEDGER WALLET, LEDGER RECOVER, LEDGER STAX, LEDGER FLEX und LEDGER NANO sind Marken der Ledger SAS.

*Hinweis: Kryptotransaktionsdienste werden von Drittanbietern bereitgestellt. Ledger gibt keine Empfehlungen zur Nutzung dieser Dienste. Prämien sind nicht garantiert.

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