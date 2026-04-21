Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique Robert Beer Investment hat zum Erstausgabetag 20. April die neue Anteilsklasse "C" (ISIN LU3320729943/ WKN A426WY) ihres Fonds RB Luxtopic Aktien Europa (ISIN LU0165251116/ WKN 257546) lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Die neue Tranche strebe zum festgelegten Termin im Dezember eine Mindestausschüttung von vier Prozent per annum an. Die beiden anderen Anteilsklassen "A" und "B" würden keine Mindestausschüttung bieten. Das teile die im oberpfälzischen Parkstein ansässige Gesellschaft mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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