Der südkoreanische Porsche-Kooperationspartner Chaevi geht kommende Woche an die Börse. Der vertikal integrierte Anbieter von Ladelösungen hofft, mit der Erstnotiz an der Technologiebörse KOSDAQ in Seoul umgerechnet rund 64 Millionen Euro an Kapital aufzunehmen. Chaevi wurde vor rund zehn Jahren gegründet und hat sich seitdem zum größten Ladeanbieter von Südkorea entwickelt. Das Unternehmen aus Daegu betreibt rund 6.000 eigene Schnellladepunkte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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