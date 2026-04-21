Bad Wimpfen (ots) -Am 23. April 2026 öffnet Lidl deutschlandweit die Pforten in 39 Regionen sowie an den Hauptverwaltungsstandorten in Neckarsulm und Bad Wimpfen für den Girls' und Boys' Day. Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse sind eingeladen, die Vielfalt an Einstiegsmöglichkeiten an diesem Tag - von der Ausbildung über das Abiturientenprogramm bis hin zum Dualen Studium - beim Lebensmitteleinzelhändler zu entdecken. Dabei schnuppern sie erste Praxisluft und lernen die verschiedenen Bereiche in der Dienstleistung sowie in den Lidl-Waren- und Verteilzentren kennen.Praxisnahe Einblicke: Von der Laderampe bis zum BüromanagementDie Mädchen erleben hautnah in den regionalen Verwaltungs- und Warenverteilzentren, wie komplexe Warenströme gesteuert werden und welche Aufgaben eine Fachkraft für Lagerlogistik hat. Sie werden bei der Warenannahme und -verräumung mitgenommen und erfahren, wie die Ware auf LKW geladen und anschließend in die Lidl-Filialen ausgeliefert wird. Währenddessen tauchen die Jungen beim "Boys' Day" einen Tag in die unterschiedlichen Themen des Vertriebs- und der Personalabteilung ein. Hier lernen sie von der Terminplanung und -koordination über die Erstellung von Auswertungen, Statistiken und Präsentationen bis hin zum Vertragsmanagement, Personal- oder Rechnungswesen die verschiedenen organisatorischen Prozesse kennen.In der Hauptverwaltung von Lidl in Bad Wimpfen werden die Schülerinnen in den Beruf der Fachinformatikerin eingeführt. Sie erhalten einen Einblick in die verschiedenen Systeme und Netzwerke im Fachbereich der IT. Die Jungen dagegen schauen sich den Beruf des Bürokaufmanns an und wie die Organisation im teamlidl funktioniert. Auszubildende sowie langjährige Mitarbeiter werden dem Nachwuchs an dem Tag von ihrem Arbeitsalltag erzählen und Fragen beantworten.Nachwuchskräfte sind für Lidl ein zentraler Bestandteil und die Führungskräfte von morgen, weshalb der Tag einen fest verankerten Baustein der Nachwuchsförderung des Unternehmens bildet. "Die Förderung junger Talente ist das Fundament unserer Zukunftsfähigkeit. Mit dem Girls' & Boys' Day brechen wir bewusst Geschlechterklischees auf und machen Berufsfelder wie IT und Logistik für alle erlebbar", so Nikoletta Kolomburda, Chief People Officer bei Lidl in Deutschland. "Im teamlidl zählt nicht das Geschlecht, sondern die Leidenschaft für den Handel. Wir laden die jungen Talente von heute ein, ihre Stärken bei uns einzubringen und ihren Weg gemeinsam mit uns zu gehen."Ausbildung bei LidlLidl bietet seinen Auszubildenden hervorragende Berufsperspektiven und eine übertarifliche Vergütung. Zusätzlich zum Gehalt erhalten alle Azubis, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und Studierende Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bereits während der Ausbildung gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an spannenden Projekten, wie beispielsweise den Festival-Filialen bei Rock am Ring oder Rock im Park oder "Azubis leiten eine Filiale". Mit dem Abschluss bietet Lidl zahlreiche Karrierewege sowie eine Vielfalt an nationalen und internationalen Jobperspektiven. Zu den Vorteilen gehören ebenfalls eine unbefristete Anstellung, ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement, ein vergünstigtes Deutschlandticket sowie die Nutzung der Partnerplattform Corporate Benefits. Zusätzlich erhalten alle Mitarbeitenden von Lidl in Deutschland einen teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf (1) in allen über 3.250 Lidl-Filialen deutschlandweit.Viele wertvolle Informationen zum Ausbildungs- und Studienangebot, Bewerbungstipps und eine Übersicht aller offenen Stellen finden interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Eltern auf der Karriere-Website jobs.lidl.de. Regelmäßige Prädikate, wie beispielsweise die erneute Zertifizierung als "Top Employer" im Januar 2026 (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2026/260115_top-employer?startdate=&enddate=&search=) und die "Great Start!"-Zertifizierung des Instituts "Great Place to Work" (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2026/260226_greatstart) für den Zeitraum 2026/2027 unterstreichen den Anspruch von Lidl, dauerhaft ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu bieten.Weitere Informationen zur Ausbildung bei Lidl unter jobs.lidl.de.Weitere Informationen zu Lidl Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).(1) Gültig seit dem 01.04.26. Ausgenommen Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten sowie die Rettertüte. Monatliche Begrenzung auf einen maximalen Gesamteinkaufswert i. H. v. 500 EUR und maximal 25 EUR Rabatt.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6259959