© Foto: Sina Schuldt/dpaVW reagiert auf die schwächere Nachfrage, verschärft den Sparkurs und prüft weitere Kürzungen bei der Kapazität. Volkswagen-Chef Oliver Blume kündigt weitere Kapazitätsreduzierungen an, wie Reuters berichtet. Blume sagte am Dienstag dem Manager Magazin: "Wir prüfen derzeit zusätzliche Kapazitätsreduzierungen von bis zu einer Million Fahrzeugen, um der globalen Marktlage Rechnung zu tragen." Er merkte an, dass die bisherige Produktionsplanung im aktuellen Markt- und Wettbewerbsumfeld unrealistisch sei. Volkswagen hat seine jährliche Produktionskapazität in China bereits um eine Million Fahrzeuge reduziert. Auch in Europa soll die Kapazität bis 2028 jährlich um eine Million Fahrzeuge sinken, …Den vollständigen Artikel lesen
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