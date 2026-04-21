MSCI World im Chart-Check: "V-Formation" plus Allzeithoch!

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Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, mit dem MSCI World Index. Das Weltaktienbarometer wurde in den vergangenen Wochen aufgrund der geopolitischen Spannungen in ein von Schwankungen geprägtes Marktumfeld versetzt und musste sich im ersten Jahresquartal einem Stresstest unterziehen. Von dieser Korrekturphase konnte sich der MSCI World in den letzten drei Wochen jedoch erholen. Jörg Scherer ordnet dazu die jüngste Erholungsdynamik charttechnisch ein und präsentiert entscheidende Schlüsselmarken. Wird das V-Umkehrmuster zur neuen Regel? In diesem Video erfahren Sie, wie die Technische Analyse den Aufwärtstrend des MSCI World Index bestätigt und, dass der Index ein neues Rekordhoch erreichen konnte.



HSBC Daily Trading TV vom 21.04.2026: "V-Formation" plus Allzeithoch!









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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









