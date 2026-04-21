© Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkPeter Lynch schlug jahrelang den Markt - mit einer verblüffend einfachen Idee: Kaufe, was du kennst. Doch funktioniert diese legendäre Strategie heute noch in Zeiten von KI, ETFs und Hochfrequenzhandel?Er gilt als große Investment-Legende: Peter Lynch, US-Fondsmanager, der den Fidelity Magellan Fund von 1977 bis 1990 mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund 29 Prozent zum einen der leistungsstärksten Fonds weltweit gemacht hat. Eine Traum-Rendite, die über der des breiten Marktes liegt. Eine seiner Devisen lautete: "Buy what you know." Also:" Kaufe, was du kennst, beziehungsweise verstehst." Ist das nicht zu einfach? Und was ist damit gemeint? Lynch sagt sogar, dass man mit …Den vollständigen Artikel lesen
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