Max Matthiessen, ein großer schwedischer Makler mit Sitz in der Hauptstadt Stockholm, nimmt wohl den deutschen Markt in Angriff, wie es in einem aktuellen Medienbericht heißt. Zwei Branchenexperten hat sich das Unternehmen hierfür auch schon ins Haus geholt. Es scheint einen neuen Player am deutschen Maklermarkt zu geben: Max Matthiessen, einer der führenden Versicherungsvermittler in Skandinavien mit Hauptsitz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, will in Deutschland aktiv werden. Das berichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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