Philip Beblo übernimmt ab Anfang Mai den Posten als neuer Head of Property Underwriting bei HDI Global. In dieser Funktion ist er für die Weiterentwicklung, Skalierung und den internationalen Ausbau des Property-Portfolios zuständig. Zum 01.05.2026 wird Philip Beblo neuer Head of Property Underwriting bei HDI Global. Beblo wird in dieser Position die Gesamtverantwortung für das weltweite Property Local Risk Geschäft des Corporate- & Specialtyversicherers übernehmen. Besonderen Fokus soll er auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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