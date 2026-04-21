DJ EU-Handelskommissar wird Gespräche mit US-Amtskollegen führen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird diese Woche nach Washington reisen. Dort wird er das Handelsabkommen der EU mit seinen US-Amtskollegen besprechen. Sefcovic wird sich am Mittwoch mit US-Handelsminister Howard Lutnick treffen. Am Freitag wird er mit dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Finanzminister Scott Bessent zusammenkommen, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission. Sefcovic wird zudem Mitglieder des Kongresses und Wirtschaftsvertreter treffen.

Die Reise findet etwa einen Monat statt, nachdem EU-Abgeordnete dafür gestimmt haben, die Gespräche über das Handelsabkommen voranzutreiben. Beide Seiten hatten sich im vergangenen Jahr auf dieses Abkommen geeinigt. Es sieht vor, dass Zölle auf US-Waren abgeschafft werden. Gleichzeitig würden EU-Waren, die in die USA geliefert werden, einer Zollgrenze von 15 Prozent unterliegen.

Die Ratifizierung des Abkommens geriet im Februar im Europäischen Parlament ins Stocken. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass einige der sogenannten reziproken globalen Zölle von Präsident Donald Trump illegal seien. Dies veranlasste ihn dazu, einen vorübergehenden Zoll von 10 Prozent zu verhängen.

"Diese Treffen bieten eine willkommene Gelegenheit, sich persönlich einen Überblick über das breite Spektrum der Investitionsbeziehungen zwischen der EU und den USA zu verschaffen. Insbesondere geht es darum, wo wir bei der Umsetzung unserer jeweiligen Verpflichtungen aus der gemeinsamen Erklärung der EU und der USA stehen", sagte Sprecher Olof Gill am Dienstag.

Die Gespräche werden sich auch darauf konzentrieren, wie die EU und die USA die Zusammenarbeit bei Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe stärken können, sagte Gill.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.