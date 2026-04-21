UnitedHealth Group Aktie steigt nach starken Quartalszahlen

Die aktuellen Aktien News rücken die UnitedHealth Group Aktie in den Fokus der Anleger. Nach mehreren schwierigen Quartalen liefert der US-Gesundheitsriese nun ein deutliches Comeback-Signal. Die Zahlen für das erste Quartal übertreffen die Erwartungen klar - und die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von rund 10 %.

Mit einem Umsatz von 111,7 Milliarden US-Dollar konnte UnitedHealth nicht nur ein Wachstum von etwa 2 - im Jahresvergleich erzielen, sondern auch die Analystenschätzungen von rund 109 Milliarden USD übertreffen. Besonders überzeugend ist jedoch die Entwicklung der Profitabilität.

UnitedHealth Group Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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