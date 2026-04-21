Frankfurt am Main (ots) -YoPRO startet mit BeatThePRO einen neuen globalen Wettbewerb und gibt Fans die Chance, sofortige Preise zu gewinnen, sich durch verschiedene Level zu spielen und gegen den globalen Markenbotschafter Carlos Alcaraz in einer Sportart ihrer Wahl anzutreten - von Basketball bis Axtwerfen. Passend zur Aktivierung erweitert YoPRO sein bestehendes Sortiment um zwei neue, gekühlte High-Protein-Drinks.Glauben Sie, Sie haben das Zeug dazu, einen der derzeit beeindruckendsten Athleten der Welt zu schlagen? Ab Mai 2026 lädt YoPRO, die High-Protein-Marke von Danone, Verbraucher*innen weltweit dazu ein, aktiv zu werden und an der ersten globalen Konsumentenpromotion der Marke teilzunehmen: BeatThePRO. Der Wettbewerb bietet die einmalige Chance, den mehrfachen Grand-Slam-Sieger und globalen Tennisstar Carlos Alcaraz in einem direkten Duell herauszufordern - jedoch bewusst in einer Sportart außerhalb seiner Komfortzone. Der oder die jeweilige Gewinner*in wählt selbst eine von fünfzehn Disziplinen, in denen er gegen Carlos antritt.Der Aktionszeitraum läuft vom 18. Mai bis zum 31. August 2026. Teilnehmen können Verbraucher*innen, indem sie ein beliebiges YoPRO Produkt kaufen und ihren Kassenbon im BeatThePRO Challenge Hub hochladen. Während des 18-wöchigen Aktionszeitraums können Teilnehmende sofortige Preise gewinnen, darunter Rabatte, Geschenkkarten und Sportartikel. Zusätzlich können durch das Dokumentieren sportlicher Aktivitäten weitere Punkte gesammelt und gegen Prämien eingelöst werden. Am Ende der Kampagne wird die punktbeste Person jedes Landes zum offiziellen Winner Challenge Event eingeladen, bei dem ein*e Finalist*in ausgewählt wird, um Carlos Alcaraz in einem direkten Duell herauszufordern."Ich liebe die Idee, mich mit Menschen über ihren persönlichen Fortschritt zu verbinden", sagt Carlos Alcaraz dazu. "Jede und jeder arbeitet auf etwas hin - und diese Challenge ist eine tolle Möglichkeit, motiviert zu bleiben, aktiv zu sein und vielleicht sogar gegen mich anzutreten. Ich bin gespannt, welche Sportart der oder die Gewinner*in wählt."Begleitet wird BeatThePRO durch eine umfassende 360° Kampagnenaktivierung mit Social Content, digitalen Aktivierungen, E-Commerce-Touchpoints sowie dem interaktiven Challenge Hub. Teilnehmende können dort ihre Punkte verfolgen, Aktivitäten dokumentieren und ihren Fortschritt in Echtzeit einsehen. Die Plattform ermöglicht zudem das einfache Hochladen von Kassenbons und das Sammeln von Prämien.Cassie Mesing, Global Equity Director, kommentiert: "Fortschritt steht im Mittelpunkt von YoPRO. Mit BeatThePRO erwecken wir diese Überzeugung auf eine mutige, verbraucherorientierte Weise zum Leben, indem wir Menschen dazu einladen, Carlos in einer Sportart ihrer Wahl herauszufordern und zu zeigen, dass Fortschritt Spaß machen, persönlich sein und sich lohnen kann. Als unsere erste weltweite Verbraucheraktivierung markiert dies einen entscheidenden Schritt beim Aufbau von YoPRO als Weltklasse-Marke, die die Zukunft von High-Protein-Performance prägt."Passend zur Aktivierung erweitert YoPRO sein Sortiment um zwei neue High-Protein-Drinks in den Geschmacksrichtungen Banane- und Blaubeergeschmack. Die Produkte sind weiterhin ohne Zuckerzusatz1 und fettfrei sowie angereichert mit Magnesium zur Unterstützung der Muskelfunktion2 und Vitamin B9 zur Reduzierung von Müdigkeit und Ermüdung3.Die YoPRO Drinks sind ab Juni im 270-ML-Format zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,89 EUR im Lebensmitteleinzelhandel und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.Weitere Details zu den Produkten sowie zu den Teilnahmebedingungen der Aktion finden Sie ab dem 18. Mai 2026 unter: www.yopro.de und www.BeatAlcaraz.com (https://www.beatalcaraz.com/)1 Enthält von Natur aus Zucker2 Proteine tragen zum Erhalt und zur Zunahme der Muskelmasse bei. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.3 Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.Über YoPROYoPRO ist eine High Protein Marke von Danone, die speziell für die Bedürfnisse aktiver und gesundheitsbewusster Konsument*innen entwickelt wurde. Basierend auf den Prinzipien Leistung, Ernährung und funktionellen Vorteilen unterstützt YoPRO Menschen auf ihrem individuellen Weg zu mehr Wohlbefinden. Mit einer Präsenz in über 25 Ländern spiegelt YoPRO Danones Mission wider, möglichst vielen Menschen durch gesunde Ernährung zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Dabei verbindet das Unternehmen wissenschaftliche Expertise mit einem starken Fokus auf Gemeinschaft und Lebensstil.Über Carlos AlcarazTennisstar Carlos Alcaraz hat sich als einer der dominantesten und aufregendsten Spieler des Sports etabliert. 2003 in Murcia (Spanien), geboren, wurde er bereits mit 15 Jahren Profi und trainiert seitdem unter dem ehemaligen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero. Bekannt für seine enorme Schnelligkeit, sein furchtloses Spiel und seine mentale Stärke, gelang Alcaraz mit seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei den US Open 2022 der internationale Durchbruch. Damit wurde er zum jüngsten Weltranglistenersten der ATP-Geschichte. Seitdem hat er Titel in Wimbledon (2023, 2024), den French Open (2024, 2025), den US Open (2025) und zuletzt den Australian Open (2026) gewonnen und damit den Karriere-Grand-Slam komplettiert. Er ist der jüngste Spieler der Geschichte, der alle vier Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen hat. Ende 2025 war Carlos die Nummer 1 der Weltrangliste im Herrentennis. Mit 26 ATP-Titeln kann er bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Abseits des Tennisplatzes gründete Alcaraz die Carlos Alcaraz Garfia Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben bedürftiger Kinder durch Initiativen zur Förderung sozialer Integration, verbesserter Gesundheit und Aufklärung über die Probleme der am stärksten gefährdeten Kinder zu verbessern. Aktuelle Informationen finden Sie auf Instagram unter @carlitosalcarazz und weitere Informationen zu seiner Stiftung unter fundacionalcaraz.org.Pressekontakt:AVANTGARDE GroupPaulina Poerterspaulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/6259995