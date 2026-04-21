Mit dem 99X Electric hat Porsche in der Gen3-Ära der Formel E Rennen und Meisterschaften gewonnen. Ab der kommenden Saison werden aber die Fahrzeuge der vierten Generation genutzt - bei der Porsche mit dem 975 RSE an die alten Erfolge anknüpfen will. Die Gen4-Rennwagen, die ab der der Saison 2026/27 in der elektrischen Rennserie zum Einsatz kommen werden, hatte die Formel E im vergangenen November vorgestellt. Obwohl das Fahrzeug in allen Belangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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