Der österreichische Lebensmittel-Discounter Hofer will bis Ende des Jahres gut 1.500 Parkplätze mit Ladestationen realisieren, die mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW und mehr aufwarten. Der Aufbau erfolgt bereits seit 2024 und bezieht sich auf "alle geeigneten Hofer-Filialen" in Österreich. Die österreichische Tochter von Aldi Süd gibt an, dass die entsprechenden Geschäfte bis Ende 2026 je über zwei bis sechs Parkplätze mit Ladestationen verfügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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