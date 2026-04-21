Seit ihrem Allzeithoch Anfang März ist die Northrop Grumman-Aktie in den Sinkflug übergegangen und hat rund -15% ihres Wertes verloren. Können die heutigen Quartalszahlen die Talfahrt des US-Rüstungskonzerns aufhalten? Überraschend gute Zahlen Im europäischen Handel sieht es eher nicht danach aus. Die Northrop Grumman-Aktie reagierte mit einem leichten Kursverlust auf die Bekanntgabe der Zahlen - und das, obwohl sie sehr gut ausfielen. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de