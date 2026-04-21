Wells Fargo bringt 8.000 US-Dollar für Gold ins Spiel. China kauft weiter und der Iran bleibt ein Pulverfass. Jan Willhöft zeigt, warum Geldentwertung und Geopolitik für Anleger jetzt brandgefährlich werden.Im Zentrum steht eine steile These von Wells Fargo: Die Entwertung des US-Dollars könnte den Goldpreis bis auf 8.000 US-Dollar treiben. Willhöft verbindet die Unsicherheit rund um den Iran mit der Frage, warum Gold, Silber und Minenaktien für Anleger wieder stärker in den Fokus rücken. Er greift Daten des World Gold Council auf, die anhaltend hohe Nettokäufe der Zentralbanken zeigen. Dazu kommt der Blick nach China. Dort haben nach seinen Angaben sowohl die People's Bank of China als …Den vollständigen Artikel lesen
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