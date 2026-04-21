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Welche Kryptowährung sich jetzt am meisten lohnt, hängt davon ab, ob ein Käufer Large-Cap-Gewinne über Monate anstrebt oder einen Presale-Einstieg sucht, der sich an einem einzigen Listing-Ereignis bemisst. Eine neue Nomura-Studie hat ergeben, dass 65 Prozent der institutionellen Investoren Krypto inzwischen als unverzichtbaren Portfoliobestandteil betrachten laut CoinDesk.

Der BNB Kurs hält sich bei 625 Dollar, nachdem Binance über 31 Prozent des Gesamtangebots durch vierteljährliche Burns aus dem Umlauf genommen hat. Der Ethereum Kurs stieg auf 2.308 Dollar, während die On-Chain-Aktivität in einer Woche um 41 Prozent zugelegt hat. Doch unterhalb des Large-Cap-Radars entsteht eine noch schärfere Gelegenheit. Ein Presale hat über 9,3 Millionen Dollar bei 0,0000001865 Dollar eingesammelt, während sich Wallets vor einem bestätigten Binance-Listing positionieren.

BNB und Ethereum Kurs nach der Nomura-Studie: 65 Prozent der Institutionen halten digitale Vermögenswerte

Die Umfrage von Nomura und Laser Digital vom April zeigte, dass fast zwei Drittel der institutionellen Investoren Krypto als Kernallokation behandeln. Der gemeinsame Rahmen von SEC und CFTC stufte große Token als digitale Rohstoffe ein und beseitigte damit jahrelange Unsicherheit. Für alle, die nach der besten Krypto-Investition suchen, sitzt Krypto jetzt in den Portfolios, die Billionen verwalten.

BNB Kurs, Ethereum Kurs und Pepeto: Warum der Presale im institutionellen Umfeld auffällt

Pepeto zieht über 9,3 Millionen Dollar an, während institutionelles Kapital den Markt hebt

Institutionelles Kapital, das in Krypto fließt, hebt jeden Vermögenswert, doch der BNB Kurs bei 625 Dollar und der Ethereum Kurs bei 2.308 Dollar stoßen an Obergrenzen, die von Jahren der Kurshistorie geformt sind. Der Presale von Pepeto sitzt dort, wo das bestätigte Binance-Listing den gesamten Gewinn in ein einziges Ereignis konzentriert.

Mehr als 9,3 Millionen Dollar sind im Presale gelandet. Da sich institutionelle Türen jede Woche weiter öffnen, formt sich das Binance-Listing zum wichtigsten Presale-Moment dieses Zyklus.

PepetoSwap wickelt jeden Trade ohne Kosten über Ethereum, BNB Chain und Solana ab. Die Bridge bewegt Kapital zwischen diesen Chains ohne eine einzige Gebühr, sodass jeder versendete Token vollständig auf der anderen Seite ankommt. Der Vertragsscanner liest jeden Token, bevor auch nur ein Dollar in seine Nähe kommt, und markiert Betrugsverträge, die täglich Wallets leeren.

Der Entwickler hinter dem ursprünglichen Pepe Coin, dem Meme, das 11 Milliarden Dollar erreichte ohne ein einziges ausgeliefertes Produkt, leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Listing-Spezialist verantwortet die technische Seite. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Verträge noch vor der Öffnung des Presales geprüft und freigegeben, was Käufern eine unabhängige Absicherung bietet.

Wer heute nach dem besten Einstieg sucht, findet ihn dort, wo der Preis noch auf Presale-Niveau liegt, während Institutionen den gesamten Markt anheben. Pepeto steht bei 0,0000001865 Dollar mit einem vollständigen Audit. Das gleiche Angebot von 420 Billionen Token brachte den ursprünglichen Pepe ohne jegliche Werkzeuge auf Milliarden, und über 9,3 Millionen Dollar, die während einer Phase der Angst eingesammelt wurden, beweisen, dass erfahrene Wallets ihre Rechnung bereits gemacht haben. Anleger, die mindestens zwölf Monate halten, profitieren von der steuerfreien Veräußerung nach Ablauf der Haltefrist.

Binance Coin (BNB) notiert bei 625 Dollar laut CoinMarketCap und hält sich stabil, während der Markt durch geopolitische Spannungen nachgab. Der 35. vierteljährliche Burn entfernte 1,57 Millionen BNB im Wert von 1,02 Milliarden Dollar und brachte das aus dem Umlauf genommene Angebot über 31 Prozent.

BNB liegt 55 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1.375 Dollar vom Oktober 2025, mit Unterstützung bei 583 Dollar und Widerstand bei 650 Dollar. Eine vollständige Erholung liefert rund 122 Prozent, eine starke Large-Cap-Rendite über Quartale hinweg.

Ethereum (ETH) Kurs bei 2.308 Dollar nach einem Anstieg der On-Chain-Aktivität um 41 Prozent

Der Ethereum Kurs liegt bei 2.308 Dollar laut CoinMarketCap, 2,6 Prozent im Minus in der Sitzung, aber im Plus auf Wochensicht nach der Rally durch den Waffenstillstand, die den März-Widerstand durchbrochen hat. On-Chain-Transaktionen stiegen um 41 Prozent und ETH-ETF-Zuflüsse drehten ins Positive.

Der Ethereum Kurs liegt 54 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.891 Dollar, mit Unterstützung bei 2.000 Dollar und Widerstand bei 2.500 Dollar. Selbst ein Anstieg auf 4.000 Dollar liefert etwa 76 Prozent, solide für einen Vermögenswert mit 278 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, aber Monate entfernt.

Fazit

Der BNB und Ethereum Kurs steigen, und über 9,3 Millionen Dollar, die während einer Phase der Angst eingesammelt wurden, beweisen, dass ernsthaftes Kapital die Rechnung bereits gemacht hat. Live-Handelsprodukte bestätigen, dass dieses Projekt auf Substanz aufgebaut ist.

Jeder frühe Halter, der den Bewegungen großer Wallets in BNB und ETH vor deren Ausbruchsjahren gefolgt ist, sagt dasselbe: Sie waren unsicher, sie hätten beinahe zu lange gewartet, und sie wünschten, sie hätten mehr investiert. Genau dieses Signal leuchtet jetzt durch den Presale, der durch ein SolidProof-Audit und ein bestätigtes Binance-Listing abgesichert ist. Das Zeitfenster, das diese Renditen ermöglicht, schließt sich in dem Moment, in dem der Handel beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was macht Pepeto im Vergleich zum BNB und Ethereum Kurs aktuell so interessant?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg bei 0,0000001865 Dollar mit einem bestätigten Binance-Listing und einem SolidProof-Audit. Über 9,3 Millionen Dollar, die während eines von Angst geprägten Marktes eingesammelt wurden, bestätigen eine starke Nachfrage vor dem Listing. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

Wie beeinflusst die institutionelle Nomura-Studie den Ethereum Kurs und den Kryptomarkt?

Nomura stellte fest, dass 65 Prozent der institutionellen Investoren Krypto inzwischen als Kernbestandteil ihres Portfolios betrachten, was Billionen an neuem Kapital in den Markt bringt. Presale-Einstiege erfassen die größten Gewinne, weil der Preis sich noch nicht an die Nachfrage auf Exchange-Niveau angepasst hat.