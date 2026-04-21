Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nachhaltiger Börsenerfolg basiert auf Investments in qualitativ hochwertige Unternehmen. Denn mittel- bis langfristig bildet der Kurs stets die fundamentale Stärke eines Geschäftsmodells ab. Die boerse.de-Performance-Analyse identifiziert dabei häufig jene Firmen, die sich an die Spitze ihres jeweiligen Marktes vorgearbeitet haben. Ein gemeinsames Merkmal (und ein Vorteil) vieler dieser Marktführer ist die Fähigkeit, Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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