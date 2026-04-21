Dass die Union die EU-weiten CO2-Regularien für Neuwagen ab 2035 gerne ändern würde, ist kein Geheimnis mehr. Die Bundestagsfraktion der Partei hat das in einer Mitteilung nun bekräftigt und bekommt dafür eine Menge Gegenwind - wegen des Autos, das in der Grafik abgebildet wurde. "Die unionsgeführte Bundesregierung hat entschieden: Wir wollen echte Technologieoffenheit im Automobilsektor! Ab jetzt gilt wieder der Wettbewerb der besten Antriebe statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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