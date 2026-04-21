© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireStatt eines plötzlichen Crashs erwartet Michael Burry eine zermürbende Marktphase mit starken Ausschlägen in beide Richtungen. "Big Short"-Investor Michael Burry erwartet nach der jüngsten Rekordrallye an den US-Börsen keinen unmittelbaren Crash. Ein sogenannter "Needle Top" - also ein Muster, bei dem Kurse steil steigen und anschließend sofort abstürzen - sei an den Märkten bislang praktisch unbekannt. "Richtig, ein Needle Top ist wie ein Einhorn - mythisch, bis das Gegenteil bewiesen ist", schrieb Burry in einem Diskussions-Thread für seine Substack-Abonnenten. Statt eines plötzlichen Einbruchs rechnet der bekannte Investor mit einer deutlich unruhigeren Marktphase. "Ich denke, es wird …Den vollständigen Artikel lesen
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