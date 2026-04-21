Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Texas Instruments (TI) zusammenarbeitet, um die Sensorintegration zu vereinfachen und Echtzeit-Edge-KI-Systeme zu skalieren. Die Kombination aus den Sensortechnologien von TI und der Lattice Holoscan Sensor Bridge-Lösung, die auf der energiesparenden FPGA-Technologie von Lattice basiert, bietet Entwicklern eine flexible Hardware-Grundlage für synchronisierte Sensordaten-Pipelines mit geringer Latenz in fortschrittlichen Robotik- und Industrieanwendungen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird eine Echtzeit-KI-Sensorfusionsarchitektur vorgestellt, die mmWave-Radar- und Kamerasensoren von TI mithilfe der NVIDIA Holoscan Sensor Bridge integriert, die auf einem energiesparenden FPGA von Lattice läuft. Der FPGA fungiert als Begleitchip, der synchronisierte Sensordaten direkt in den für die GPU zugänglichen Speicher überträgt, um eine geringe Latenz und eine robuste Wahrnehmung für Robotik- und industrielle Edge-KI-Anwendungen zu ermöglichen.

"Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Edge-KI-Systemen benötigen Entwickler flexible Plattformen, die die Sensorintegration vereinfachen und gleichzeitig eine verlässliche Echtzeitleistung bieten", sagte Raemin Wang, Vice President, Segment Marketing, bei Lattice Semiconductor. "Durch die Integration der NVIDIA Holoscan Sensor Bridge-Lösungen und die Kombination von Lattice-FPGAs mit dem Know-how von TI im Bereich Radarsensoren schaffen wir leistungsstarke Technologien, die Entwicklern helfen, Sensoren aus der realen Welt effizient mit NVIDIA-Plattformen zu verbinden, wodurch eine KI-basierte Sensorfusion in Echtzeit ermöglicht und der Übergang von der Evaluierungsphase zur Serienproduktion beschleunigt wird."

"Die Echtzeit-Sensorfusion ist für die Realisierung sicherer und zuverlässiger physischer KI-Systeme unerlässlich", sagte Giovanni Campanella, General Manager für industrielle Automatisierung und Robotik bei Texas Instruments. "Durch die Kombination der mmWave-Radartechnologie von TI mit den Holoscan Sensor Bridge-Lösungen von Lattice können Entwickler Wahrnehmungs-Pipelines mit geringer Latenz erstellen, die sich von der Entwicklung bis zum Einsatz in der Praxis skalieren lassen."

Das Ökosystem der Lattice Holoscan-Lösungen wächst durch die Zusammenarbeit mit branchenführenden Partnern aus den Bereichen Sensorik, Rechenleistung und Software und ermöglicht so einen deterministischen Datentransfer, eine geringe Latenz, flexible Sensoranbindung und einen energiesparenden Betrieb. Dieses wachsende Ökosystem bietet Entwicklern eine solide Grundlage für die Erstellung skalierbarer, produktionsreifer Edge-KI-Systeme für die Robotik, die industrielle Automatisierung und neue physikalische KI-Anwendungen.

Unterstützende Ressourcen

Weitere Informationen zur Lattice Holoscan Sensor Bridge Solution finden Sie auf der Seite zur Lattice Holoscan Sensor Bridge Solution

Weitere Informationen zu den leistungsstarken Edge-AI-Lösungen von Lattice finden Sie unter Lattice Edge-AI- und FPGA-Lösungen

Weitere Informationen zu den mmWave-Radarsensoren von TI finden Sie auf der Webseite TI's Industrial mmWave Radar Sensorlösungen sowie im Anwendungsleitfaden

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

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