Presidio Investors ("Presidio") hat eine strategische Beteiligung an Edge Home Finance, einer Plattform für Hypothekenvermittlung, abgeschlossen. Edge Home Finance hat seinen Hauptsitz in Minnetonka im US-Bundesstaat Minnesota. Das Unternehmen hat sich im Bereich der Hypothekenvermittlung einen starken Ruf erarbeitet, indem es Kreditvermittler unterstützt und erstklassigen Service sowie Innovationen bietet. Die Investition von Presidio bietet die Möglichkeit, die Dynamik von Edge durch verstärkte Investitionen in Technologie, operative Infrastruktur und strategische Akquisitionen zu nutzen. Edge Home Finance wird weiterhin mit derselben Kernplattform, demselben Team und dem gleichen Engagement für die Makler-Community arbeiten, die den bisherigen Erfolg des Unternehmens geprägt haben.

Victor Masaya, Partner bei Presidio Investors, kommentierte wie folgt: "Die Plattform, die Erfolgsbilanz und der auf Makler ausgerichtete Ansatz von Edge Home Finance passen perfekt zu unserer Vision, Spitzenleistungen und Wachstum zu fördern. Gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten im Bereich der Hypothekenvermittlung neu definieren und Kreditvermittlern ein einzigartiges Wertversprechen bieten."

Tom Ahles, President von Edge Home Finance, äußerte sich ebenso begeistert: "Presidio verfügt über die technologische Vision und die strategische Orientierung, die wir benötigen, um unsere Reichweite auszubauen und unsere Serviceleistungen auf ein noch höheres Niveau zu heben. Unser Team sieht der Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen."

Über Edge Home Finance

Edge Home Finance ist eine führende Hypothekenplattform, die sich darauf spezialisiert hat, Kreditvermittler mit innovativer Technologie, operativem Support und wettbewerbsfähigen Kreditlösungen zu unterstützen.

Über Presidio

Presidio Investors ist eine in Austin, Texas, angesiedelte Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf hochwertige Unternehmen im unteren Mittelstandssegment konzentriert. Presidio Investors arbeitet mit außergewöhnlichen Managementteams zusammen, um langfristige Werte zu schaffen und herausragende Finanzergebnisse zu erzielen. Die Gesellschaft kann eine solide Erfolgsbilanz vorweisen, wenn es um die Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten mit hohem Wachstumspotenzial geht. Weitere Informationen finden Sie unter www.presidioinvestors.com.

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