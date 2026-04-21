EQS-News: EuroTeleSites AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
In den sechs Märkten, in denen EuroTeleSites operativ tätig ist, ist das Umfeld für Telekommunikationsunternehmen im ersten Quartal stabil. Die Umsätze der Telekommunikationsbranche steigen leicht an, während die Betreiber weiterhin stark in 5G und Glasfaser investieren, was die Nachfrage nach TowerCo Infrastruktur stützt. Für TowerCos führt dies zu stabilen Cashflows und Wachstum, das durch die Verdichtung des 5G-Netzes und Neutral-Host-Modelle vorangetrieben wird. Insgesamt profitieren TowerCos von langfristigen Verträgen und der 5G-Nachfrage, sehen sich jedoch makroökonomischen Belastungen ausgesetzt, was eher zu stabilen Renditen als zu einer starken Expansion führt.
Markt-Highlights
EuroTeleSites sorgte in Q1 für eine starke Marktdynamik und erweiterte das Portfolio durch die Inbetriebnahme von 42 neuen Standorten auf insgesamt 13.837 Standorte, was die Anstrebungen zur kontinuierlichen Netzerweiterung unterstreicht. Ergänzt wurde dieses Wachstum durch die Aufnahme von 40 Drittmietern auf die bestehende und neu errichtete Infrastruktur, wodurch sich die Gesamtzahl der Drittmieter auf 3.475 erhöhte.
Finanzkennzahlen
Der CAPEX betrug 8,2 MEUR und ist in erster Linie auf obligatorische Upgrades, den Ausbau des Netzinfrastruktur und laufende Wartungsarbeiten zurückzuführen. Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Upgrades wurden auf Wunsch des Anchor Tenant weitere Anpassungen vorgenommen.
EuroTeleSites Ausblick
Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum von ca. 4-5% für das Geschäftsjahr 2026. Der positive Cashflow wird weiterhin für den Schuldenabbau verwendet, während EuroTeleSites seine Infrastruktur weiter ausbaut, um die 5G-Abdeckung insbesondere in Österreich weiter zu verbessern. Die Initiative umfasst ein überdurchschnittlich umfangreiches Bauprogramm für die kommenden Jahre, das zusätzliche Sendeanlagen für den Anchor Tenant bereitstellt und die Konnektivität für Endkunden verbessert. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von CAPEX zu Umsatz von rund 25%. Insgesamt ist die Errichtung von mehr als 400 neuen Standorten geplant.
Der Conference Call, in dem CEO Ivo Ivanovski und CFO Lars Mosdorf die Resultate erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen, findet am 22. April 2026 um 10:00 Uhr Wiener Zeit statt. Hier gelangen Sie zur Registrierung.
Ausführliche Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter https://eurotelesites.com/investor-relations/.
21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|info@eurotelesites.com
|Internet:
|eurotelesites.com
|ISIN:
|AT000000ETS9
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2312396
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2312396 21.04.2026 CET/CEST