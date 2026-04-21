Bereits gestern vollzog Chiliz den Ausbruch über das Widerstandscluster von 0,044-0,046 US$. Mitsamt den heutigen Schwankungen, aktuell bereits wieder ins marginal positive Terrain gedreht, erreicht der Token dabei eine starke Performance von +21% seit Wochenbeginn. Doch damit nicht genug, denn durch den Ausbruch eröffnet sich weiteres Potenzial. Neue Widerstandszone beachten Das Warten hat sich ausgezahlt, oder anders ausgedrückt: Was ewig währt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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