Die schweizerische Versandapotheke DocMorris setzt den Wachstumskurs weiter fort. Das gilt auch für die DocMorris-Aktie. Nach dem Kurseinbruch im Januar und Februar auf rund 4 SFR (Schweizer Franken), befindet sie sich seit Ende März in einem steilen Aufwärtstrend. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 7,30 SFR. Was ist hier zu erwarten? Profitabilität deutlich verbessert Das größte Manko der Aktie ist die Profitabilität. Auf der operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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