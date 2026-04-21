Der Bitcoin-Kurs befindet sich seit Anfang Februar in einer Erholungsbewegung. Nach dem Rücksetzer vom Wochenende ist das Momentum zu Beginn der neuen Woche wieder auf die Seite der Käufer gewechselt. Kommt es nun zum entscheidenden Befreiungsschlag oder müssen sich Anleger auf eine Fortsetzung des Krypto-Winters einstellen? Seit Anfang Februar mit fast +30% im Plus Im Kryptosektor lief es in den vergangenen Monaten alles andere als rund. Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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