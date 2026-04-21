© Foto: wO-GeminiEnergiekrise und Zinswende katapultieren die NOK auf Mehrjahreshochs. Während andere Währungen schwächeln, profitiert Norwegen von seiner Rolle als Europas wichtigster Energielieferant.Die norwegische Krone (NOK) erlebt im Frühjahr 2026 eine beeindruckende Renaissance. Nach Jahren der relativen Schwäche pendelt die Währung aktuell gegenüber dem US-Dollar und dem Euro um den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Dieser Aufschwung ist primär auf die veränderte geopolitische Lage zurückzuführen. Durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und den damit verbundenen Anstieg der Rohstoffpreise rücken sogenannte Rohstoffwährungen in den Fokus der Investoren. Norwegen, als einer der weltweit …Den vollständigen Artikel lesen
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