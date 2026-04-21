Ethereum News im April 2026: Schwab startet Spot-Handel und ETFs ziehen 127 Millionen Dollar an

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Die wichtigste Ethereum News dieser Woche ist die Eröffnung des Spot-ETH-Handels durch Schwab für Privatkunden, womit ETH erstmals direkt auf einer der größten traditionellen Broker-Plattformen der Vereinigten Staaten verfügbar ist, wie Blockonomi berichtete. Der Start erfolgte am 17. April, während der Token die Marke von 2.308 Dollar durchbrach. ETH stieg um 1 Prozent in der Sitzung und über 4,15 Prozent in der Woche, nachdem Ethereum-ETFs an einem einzigen Handelstag Nettozuflüsse von 127,4 Millionen Dollar verzeichneten.

Die Ethereum News zeigen, dass institutionelle und private Zugangskanäle gleichzeitig wachsen. Während Ethereum weiterhin institutionelle Erfolge sammelt, suchen erfahrene Anleger die Einstiege, die am Ende die höchsten Erträge liefern. Dieser Artikel ordnet die Bedeutung der Schwab-Eröffnung ein und zeigt, wohin die Signale deuten. Zwei neue Käuferkanäle in einer Woche markieren in der Regel den Beginn einer längeren Aufwärtsbewegung. Über 9,23 Millionen Dollar an Presale-Kapital bestätigen, dass aufmerksame Wallets ihre Entscheidung längst getroffen haben.

Schwab-Zugang für Privatkunden und 127 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse prägen die Ethereum News

Schwab aktivierte den Spot-ETH-Handel für Privatkunden am 17. April und erweiterte damit den Brokerage-Zugang zu Ethereum erstmals über institutionelle ETF-Kanäle hinaus, wie Blockonomi berichtete. Dieser Schritt folgt auf eine sechstägige ETF-Zuflussserie, die fast 300 Millionen Dollar in US-amerikanische Ethereum-Fonds lenkte. Die Entscheidung signalisiert, dass traditionelle Broker Krypto nicht mehr als Nische betrachten, sondern als festen Bestandteil des Angebots für Millionen von Kunden. Schwab verwaltet Billionen an Kundenvermögen, und der direkte ETH-Zugang öffnet eine Tür, die bisher nur über separate Krypto-Börsen erreichbar war. Für den Krypto-Markt bedeutet das einen völlig neuen Käuferstrom, der bisher keinen einfachen Weg in ETH hatte.

Ethereum-ETFs verzeichneten allein am 17. April Nettozuflüsse von 127,4 Millionen Dollar, angeführt von Fidelitys FETH mit 84,1 Millionen Dollar und BlackRocks ETHA mit 30,8 Millionen Dollar, wie Blockchain.News meldete. Diese Ethereum News sind entscheidend, weil Schwab ETH in Dutzende Millionen neuer Privatkundenkonten bringt, während die ETF-Nachfrage das Setup von oben bestätigt. Der 50-Tage-SMA nähert sich einem bullischen Kreuz mit dem 100-Tage-Durchschnitt, die MACD-Linien zeigen nach oben, und Analysten visieren als nächstes 2.600 Dollar an, wenn der Ausbruch über 2.400 Dollar bestätigt wird.

Die Wal-Akkumulation läuft stabil, Schwab verbreitert die Käuferbasis, und die ETF-Zuflüsse sind klar positiv. Ethereum (ETH) handelt am 17. April bei 2.308 Dollar laut CoinMarketCap, ein Plus von 1 Prozent am Tag und 4,15 Prozent in der Woche. Das Abwärtspivot liegt bei 2.200 Dollar, während Analysten 2.600 Dollar als nächstes Ziel nennen. Ein Anstieg von 2.308 auf 2.600 Dollar ergibt rund 9 Prozent, und genau dieser Abstand zu einem Presale-Einstieg im Bruchteil eines Cents erklärt, warum Kapital bei jeder frischen Ethereum News in frühere Token rotiert.

Pepeto füllt den Presale, während andere Projekte noch auf Bestätigung warten

Pepeto stammt aus dem Team hinter einem der größten Pepe-Kapitel in der Krypto-Geschichte, kombiniert mit einem Entwicklungsleiter, der jahrelang bei Binance Exchange-Systeme für Millionen täglicher Händler entwarf. Bevor öffentliches Kapital eingezahlt wurde, durchlief jeder Vertrag eine vollständige Prüfung durch SolidProof, die den Code Zeile für Zeile auf Schwachstellen untersuchte und freigab. Dieses Team ist der Grund, warum über 9,23 Millionen Dollar in einem der schwierigsten Quartale des Marktes zusammenkamen. Der Presale-Preis liegt bei 0,0000001865 Dollar, und die vorherige Runde schloss vor dem geplanten Termin ab.

PepetoSwap verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana in einer gebührenfreien Bridge, sodass Vermögenswerte ohne Kosten zwischen Netzwerken bewegt werden können. Ein aktiver KI-Vertragsprüfer scannt jeden Vertrag, den ein Wallet berühren will, und markiert Risiken, bevor Kapital fließt. Diese Prüfung geschieht in Echtzeit und schützt Anleger vor den versteckten Funktionen, die in anderen Meme-Token-Verträgen immer wieder zu Verlusten geführt haben. Beide Werkzeuge laufen auf dem Pepeto-Token auf Protokollebene, sodass jeder Swap direkte Nachfrage erzeugt, auf dieselbe Weise, wie jeder Base-Fee-Block auf Ethereum ETH verbrennt und das Angebot reduziert.

Die aktuelle Runde läuft im selben Tempo wie die vorherige, und Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich den Boden, bevor das Binance-Listing einen höheren setzt. Die einjährige Haltefrist macht Gewinne aus Kryptowährungen steuerfrei, ein Vorteil, den frühe Käufer besonders schätzen. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse vom Einstieg bis zum Listing geliefert. Jedes neue Ethereum News Update zieht mehr Aufmerksamkeit in den Krypto-Markt, und diese Aufmerksamkeit findet Presale-Einstiege, bei denen die Rechnung vom Einstieg zum Listing noch aufgeht. Der Einstieg bei diesem Preis ist der Schritt, den frühe Wallets wählen, bevor der Markt ihnen folgt.

Fazit

Schwab hat den Spot-ETH-Handel für Privatkunden geöffnet, ETFs zogen 127 Millionen Dollar an einem Tag an, und die Ethereum News im April 2026 tragen mehr Gewicht als jeder andere Monat dieses Jahres. Dennoch steht der Token bei 2.308 Dollar, weil selbst starke Schlagzeilen Zeit brauchen, um sich im Chart niederzuschlagen. Die Wallets, die Pepeto zum Presale-Preis kaufen, haben den Einstieg gewählt, der noch echten Spielraum bietet. Sobald die Runde schließt, springt der Boden endgültig höher, und den Presale-Preis heute zu sichern ist genau der Schritt, der am Ende den Unterschied ausmacht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News im April 2026?

Schwab startete den Spot-Ethereum-Handel für Privatkunden am 17. April, und US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am selben Tag Nettozuflüsse von 127,4 Millionen Dollar, womit eine sechstägige Zuflussserie fortgesetzt wurde, die ETH über 2.308 Dollar hob. Fidelitys FETH führte mit 84,1 Millionen Dollar, gefolgt von BlackRocks ETHA mit 30,8 Millionen Dollar.

Lohnt sich der Einstieg in Pepeto vor dem Binance-Listing?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg bei 0,0000001865 Dollar mit über 9,23 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und einem bestätigten Binance-Listing. Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.