Hannover (ots) -- Bischöfin Nora Steen als EKD-Beauftragte für den Kontakt zu den evangelischen Kommunitäten von Schwester Nicole Grochowina eingeführt- Sie ist zentrale Ansprechpartnerin und fördert Austausch mit Landeskirchen- Bischöfin Steen: "Die Verbindung von geistlichem Leben und gelebter Verantwortung liegt mir sehr am Herzen."Hannover (21. April 2026). Heute wurde die Bischöfin der Nordkirche für den Sprengel Schleswig und Holstein, Nora Steen, im Kloster Gnadenthal in Hünfelden als neue Beauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für den Kontakt zu den evangelischen Kommunitäten von Ratsmitglied Schwester Nicole Grochowina eingeführt.Als Vertreterin des Rates der EKD wünschte Schwester Nicole Grochowina Bischöfin Nora Steen, dass die gemeinsame Wegstrecke ein Weg voller Segen sein möge, der sich gleichermaßen im Sonnenschein wie im Sturm entfalte. Zudem betonte sie Bischöfin Steens große Affinität zu Kommunitäten und dem gemeinschaftlichen Leben: "Ob es die Zusammenarbeit mit Ordensschwestern in Indien, die Leitung eines kommunitären Hauses der Stille oder der gemeinsame Weg mit Gemeinschaften in ihrem Bischofssprengel ist, die Spuren des Kommunitären ziehen sich durch ihr Leben. Und mehr noch: Sie weiß auch darum, dass das verbindliche und kontinuierliche Gebet der Gemeinschaften ebenso dieser Welt dient wie es die Räume der Kommunitäten braucht, in denen Menschen ihrem Glauben und Gott in Ruhe und wieder neu auf die Schliche kommen können und Platz haben für die Fragen, die tief in die Seele hineinragen."Bischöfin Nora Steen freut sich auf die neue Aufgabe: "Die evangelischen Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften sind für mich Orte, an denen Glaube ganz konkret und im Alltag erfahrbar wird. Das vielfältige Engagement der verschiedenen Gemeinschaften, ob in der Seelsorge oder bei Angeboten wie 'Kloster auf Zeit' wie auch im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst, bietet Menschen Hilfe, aber auch einen Raum, wo sie sich ausprobieren und für andere da sein können." Zudem betonte sie: "Zugleich habe ich großen Respekt vor der besonderen Lebensform vieler Mitglieder, die oft im Zölibat ihr Leben ganz in den Dienst des Glaubens und der Gemeinschaft stellen. Diese Verbindung von geistlichem Leben und gelebter Verantwortung liegt mir sehr am Herzen, weil sie unserer Kirche und unserer Gesellschaft gleichermaßen guttut."Weitere InformationenIm deutschsprachigen Raum gibt es fast 50 Evangelische Kommunitäten und Geistliche Gemeinschaften. Seit mehr als 25 Jahren steht ihnen eine Beauftragung der EKD begleitend und beratend zur Seite. Die Beauftragte für den Kontakt zu den Kommunitäten fungiert als zentrale Ansprechpartnerin seitens der verfassten Kirche und als "Sprachrohr" für die evangelischen Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften in Richtung Landeskirchen. Das Amt fördert den Dialog, stärkt die Zusammenarbeit und fördert die Präsenz dieser Gemeinschaften im geistlichen Leben der Kirche. Durch regelmäßige Besuche, Gespräche sowie die Mitwirkung an zentralen Austauschformaten wie der Konferenz evangelischer Kommunitäten und dem Treffen Geistlicher Gemeinschaften wird die Verbindung in beide Richtungen intensiv gepflegt.Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6259835