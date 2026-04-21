Das Bundeskabinett muss die für morgen geplante Verabschiedung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben. Warum? • Es gibt weiterhin keinen fertigen Referentenentwurf. • Die Verhandlungen zwischen Bundeswirtschaftsministerium und Bauministerium sowie innerhalb der Koalitionsind noch nicht abgeschlossen. • Die Regierung will kein verkürztes Verfahren mit verkürzten Fristen, sondern ein normales Gesetzgebungsverfahren mit Länder- und Verbändeanhörungen. Ähnliche Verschiebungen D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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