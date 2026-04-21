Durch die Integration umfassender Markenschutzfunktionen in alle Lösungen von Anaqua können Unternehmen und Anwaltskanzleien digitale Bedrohungen nun innerhalb einer einzigen, integrierten Plattform schneller erkennen, priorisieren und bekämpfen

BOSTON, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für Innovations- und Intellectual-Property (IP)-Management, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen bewährten, KI-gestützten Markenschutz auf Unternehmensebene über seine gesamte Lösungslandschaft hinweg weiter ausgebaut hat und damit einmal mehr Maßstäbe im modernen Markenschutz setzt. Die Lösung, der bereits große globale Marken und führende Kanzleien vertrauen, verknüpft nun Markendaten, Monitoring und Durchsetzung in einer einheitlichen, integrierten Umgebung.

Die Markenschutzlösung von Anaqua bietet jetzt ein erweitertes Monitoring über Marktplätze, Websites, Domains, soziale Medien und Markenämter hinweg. Zudem wird sie durch KI-gestützte Relevanzfilter sowie durchsetzungsorientierte Workflows ergänzt, die direkt mit dem Portfolio verknüpft sind. Das ermöglicht Unternehmen, die ihre Marken und Warenzeichen online schützen, schneller zu handeln und mit größerer Sicherheit zu agieren.

"Markenschutz hat sich für moderne Unternehmen zu einer Herausforderung mit hohem Arbeitsaufwand und hohem Risiko entwickelt", so Toni Nijm, Chief Product Officer bei Anaqua. "Die Integration des Markenschutzes in alle Lösungen von Anaqua spiegelt unseren Anspruch wider, Kunden dabei zu unterstützen, nahtlos vom bloßen Besitz von Markenrechten zu einem echten, skalierbaren Schutz überzugehen - mithilfe von KI-Technologie, die eng mit ihren IP-Daten verknüpft ist."

Die Markenschutzlösung von Anaqua wird bereits aktiv von führenden globalen Unternehmen und Kanzleien in großem Maßstab für komplexe, länderübergreifende Markenportfolios eingesetzt und liefert jährlich Millionen von Ergebnissen. Die Integration über das gesamte Portfolio von Anaqua hinweg baut auf diesem bewährten Fundament auf und erweitert bestehende Arbeitsabläufe, auf die sich Unternehmen bereits täglich verlassen, um KI-gesteuerte Analysen und eine tiefere Plattformintegration. Unternehmen, die die Lösung nutzen, erreichen bei Takedowns konstant Erfolgsquoten von über 95?% und profitieren dabei von einer Kombination aus Automatisierung, KI-gestützter Relevanzfilterung und Analystenprüfung.

Darüber hinaus umfasst die neueste Produktversion Verbesserungen, die Reibungsverluste beseitigen, die Genauigkeit erhöhen und die Durchsetzung beschleunigen sollen:

Intelligentere Markenüberwachung

Die Markenüberwachungsfunktionen wenden nun eine KI-basierte Ähnlichkeitsbewertung an, um die relevantesten Konflikte zu priorisieren und irrelevante Ergebnisse deutlich zu reduzieren. Aufträge zur Markenüberwachung können direkt aus Markeneintragungen erstellt werden, wodurch doppelte Dateneingaben entfallen und die Zeit bis zum Schutz verkürzt wird.

Die Markenüberwachungsfunktionen wenden nun eine KI-basierte Ähnlichkeitsbewertung an, um die relevantesten Konflikte zu priorisieren und irrelevante Ergebnisse deutlich zu reduzieren. Aufträge zur Markenüberwachung können direkt aus Markeneintragungen erstellt werden, wodurch doppelte Dateneingaben entfallen und die Zeit bis zum Schutz verkürzt wird. Präziseres Monitoring von Marktplätzen

Marken können das Monitoring an relevante Warenklassen anpassen, sodass die Marktplatz-Ergebnisse tatsächliche Produktrisiken widerspiegeln und nicht auf irrelevante Artikel verweisen. Markendaten werden automatisch in Durchsetzungsworkflows übernommen, was schnellere und genauere Beschwerdeeinreichungen ermöglicht.

Marken können das Monitoring an relevante Warenklassen anpassen, sodass die Marktplatz-Ergebnisse tatsächliche Produktrisiken widerspiegeln und nicht auf irrelevante Artikel verweisen. Markendaten werden automatisch in Durchsetzungsworkflows übernommen, was schnellere und genauere Beschwerdeeinreichungen ermöglicht. Monitoring von Websites und Suchmaschinen

Neue Funktionen zur Überwachung von Suchmaschinen und Websites identifizieren verdächtige Seiten - etwa Shops mit gefälschten Produkten, Phishing-Seiten und Betrugsmaschen - bereits dann, wenn sie in Suchergebnissen oder im offenen Web erscheinen, häufig noch bevor Verbraucher mit ihnen in Kontakt kommen.

Neue Funktionen zur Überwachung von Suchmaschinen und Websites identifizieren verdächtige Seiten - etwa Shops mit gefälschten Produkten, Phishing-Seiten und Betrugsmaschen - bereits dann, wenn sie in Suchergebnissen oder im offenen Web erscheinen, häufig noch bevor Verbraucher mit ihnen in Kontakt kommen. Erweitertes Domain-Monitoring

Die verbesserte Überwachung neu registrierter Domains trägt dazu bei, erste Anzeichen von Cybersquatting, Identitätsmissbrauch und Phishing-Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.

Im Gegensatz zu eigenständigen Tools zur Markenüberwachung ist die Markenschutzlösung von Anaqua vollständig in das Markenportfoliomanagement und die Durchsetzungsworkflows von Anaqua integriert und vereint Monitoring, Rechtedaten und Maßnahmen auf einer einzigen Plattform.

Dank dieser umfassenden Integration können Unternehmen, die bereits Lösungen von Anaqua nutzen, diesen Schutz nahtlos auf ihre bestehenden IP-Prozesse ausweiten, wodurch Fragmentierung reduziert und die Zeit von der Erkennung bis zur Durchsetzung verkürzt wird - unter anderem durch:

automatisierte Erstellung von Beschwerden auf Basis verifizierter Rechtedaten

konsistente und auditierbare Durchsetzungsworkflows

Echtzeit-Dashboards und kanalübergreifende Berichterstellung

nahtlose Zusammenarbeit zwischen Rechtsteams, Analysten und Beratern

Angesichts der Tatsache, dass Online-Markenverletzungen immer schneller, weitreichender und zunehmend automatisiert auftreten, definiert Anaqua Markenschutz neu: als proaktive, intelligenzgestützte Fähigkeit, die über die rechtliche Durchsetzung hinausgeht und auch Marketing-, E-Commerce- und Brand-Risk-Teams unterstützt.

"Marken erwarten nicht nur Warnmeldungen. Sie erwarten Ergebnisse", so Timmi Rysgaard, Product Owner für Markenschutz bei Anaqua. "Bei diesem Launch geht es um Klarheit, Geschwindigkeit und Vertrauen. Weil man weiß, dass die richtigen Kanäle überwacht werden, die tatsächlichen Risiken erkannt werden und schnell gehandelt wird."

Anaqua unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen einschließlich Konsumgüter, Mode, Technologie, Medien, Einzelhandel, Biowissenschaften und Sport sowie Anwaltskanzleien, die ihren Mandanten Dienste zur Markenüberwachung und zum Markenschutz anbieten.

Weitere Informationen erhalten Sie im kommenden Webinar: "AI in Brand Protection: Moving Faster Without Losing Control" am 28. April um 10 Uhr ET und 15 Uhr GMT.

Zur Webinar-Anmeldung: Link

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX, PATTSY WAVE und RightHub bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments. Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf dem LinkedIn-Profil von Anaqua.

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Jean Kondo

Anaqua

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