© Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd FeilChangan will den Absatz bis 2030 massiv steigern und global angreifen. Hinter dem ehrgeizigen Plan steckt mehr als nur Chinas schwacher Heimatmarkt.Changan gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen bis 2030 zu den zehn größten Automobilherstellern der Welt gehören will, wie Reuters berichtet. Außerdem teilte die Firma mit, dass sie ihren weltweiten Absatz um mehr als zwei Drittel steigern will. Changan schließt sich damit einer Reihe anderer chinesischer Automobilhersteller an, die sich ehrgeizige Absatzziele gesetzt haben, um in ausländische Märkte zu expandieren. Der staatliche Automobilhersteller gab bekannt, bis 2030 weltweit 5 Millionen Fahrzeuge absetzen zu wollen, mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
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