Conway, der als Kunde von Bringg einen der größten Lieferdienste Großbritanniens aufgebaut hat, wird die europäische Expansion des Unternehmens leiten

Bringg, der Marktführer im Bereich Last-Mile-Lieferungen, gab heute die Ernennung von Chris Conway zum Senior Vice President und Geschäftsführer für EMEA bekannt. Conway wird die Geschäftsstrategie, die Kundenbeziehungen und die Markteinführungsaktivitäten von Bringg in der gesamten Region leiten.

Conway bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen E-Commerce, Digital Commerce und operative Transformation bei drei der größten britischen Lebensmitteleinzelhändler mit. Zuletzt war er als Geschäftsführer of Quick Commerce und Mitglied des Food Operating Board bei Co-op tätig, wo er einen Q-Commerce-Betrieb mit einem Umsatz von über 500 Millionen Pfund aufbaute und ausweitete, der von fast 2.000 Filialen aus lieferte. Außerdem gründete er Peckish, eine App für schnelle Lieferungen, die unabhängigen Einzelhändlern Zugang zu Q-Commerce-Technologie ermöglichte. Zudem führte er das Online-Lebensmittelgeschäft von Asda zu einem Umsatz von über 1 Milliarde Pfund und einem Marktanteil von 20 und leitete das Online-Vertriebsteam bei Morrisons. Conway verfügt über ein KI-Zertifikat der Oxford Saïd Business School.

"Chris hat als Kunde von Bringg eines der erfolgreichsten Lieferunternehmen Großbritanniens aufgebaut und sich entschlossen, zu uns zu kommen, um dies auch für andere zu tun", sagte Guy Bloch, CEO von Bringg. "Einzelhändler in der EMEA-Region treffen immer komplexere Lieferentscheidungen, und Bringg entwickelt KI-Fähigkeiten, die ihnen helfen, diese Entscheidungen richtig zu treffen. Chris weiß aus eigener Erfahrung, wie das aussieht. Genau diese Erfahrungen aus erster Hand braucht der Markt, um seine Last-Mile-Fähigkeiten auszubauen."

In seiner neuen Rolle wird Conway die Zusammenarbeit mit europäischen Einzelhändlern und Logistikführern vorantreiben, Bringg als die definitive Lösung für Last-Mile-Leistung positionieren und Beziehungen in strukturierte Pilotprojekte umwandeln.

"Auf der Einzelhandelsseite habe ich Jahre damit verbracht, die Last-Mile-Zustellung zu einem Wettbewerbsvorteil statt zu einem Kostenfaktor zu machen", sagte Conway. "Ich weiß, was dafür nötig ist, weil ich es selbst erlebt habe. Ich habe auch gesehen, wie Bringg es macht ausgehend von einem tiefen Verständnis der Kundenprobleme und unter Einsatz von Automatisierung und KI zur Verbesserung der Last-Mile-Leistung. Das ist das Gespräch, das ich mit dem Markt führen möchte."

Über Bringg

Globale Einzelhändler und Logistikdienstleister senken Kosten und bieten differenzierte Kundenerlebnisse mit den Last-Mile-Lösungen von Bringg. Die Kombination aus der modularen Technologieplattform, dem integrierten Flottennetzwerk und der Service-Suite von Bringg steigert die Last-Mile-Leistung und ermöglicht so Flexibilität in großem Maßstab. www.bringg.com

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