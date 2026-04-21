© Foto: wO-Gemini300 Kernkraftwerke für den KI-Boom: Der texanische Netzbetreiber warnt vor einer Explosion der Stromnachfrage. Tech-Riesen investieren Milliarden, die Infrastruktur kann nicht mehr Schritt halten.Texas ist stolz auf seine Energieunabhängigkeit, seinen deregulierten Markt und liberale Genehmigungsverfahren. Das hat Tech-Giganten, KI-Spezialisten und Bitcoin-Miner in den südlichen US-Staat gelockt. Die geplanten Kapazitäten sind gewaltig, einige der größten Rechenzentren der Welt sollen in der Region entstehen. Dafür muss aber auch ausreichend Strom zur Verfügung stehen, denn diese Rechenzentren sind riesige Energiefresser. Die neuesten Zahlen des Netzbetreibers ERCOT (Electric Reliability …Den vollständigen Artikel lesen
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