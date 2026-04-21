BÖRSE HEUTE: Märkte drehen ins Minus - Ölpreise steigen stark (21.04.2026)

Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer, nachdem anfängliche Gewinne an der Wall Street komplett abgegeben wurden. Aktuell notieren die großen US-Indizes im Minus: Der Dow Jones verliert rund 0,2 - während S&P 500 und Nasdaq 100 um etwa 0,5 - nachgeben.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind erneut geopolitische Spannungen im Nahen Osten. Aussagen aus dem Weißen Haus sorgen für Verunsicherung, nachdem Donald Trump ankündigte, die Waffenruhe mit dem Iran nicht verlängern zu wollen.

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