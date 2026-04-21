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Short Squeeze, KI & versteckte Perle: 3 Aktien im Fokus

Short Squeeze, KI-Dynamik und eine mögliche Hidden Champion-Aktie: Im aktuellen Format nehmen mit Andreas Bernstein und Michael Hinterleitner zwei erfahrene Marktanalysten drei besonders spannende Werte unter die Lupe. Im Fokus steht zunächst eine spektakuläre Rallye, die stark an Ereignisse wie GameStop erinnert. Eine US-Autovermietung schießt innerhalb weniger Wochen um 500 % nach oben - getrieben von einem klassischen Short Squeeze, bei dem Leerverkäufer unter Druck geraten. Während die Charttechnik kurzfristig weitere Dynamik signalisiert, werfen fundamentale Probleme wie Verluste und Rechtsstreitigkeiten die Frage auf: Wie nachhaltig ist dieser Anstieg wirklich?

Im zweiten Teil rückt mit Micron Technology ein Profiteur des KI-Booms in den Mittelpunkt, dessen Umsätze und Margen förmlich explodieren. Doch auch hier mahnt das Chartbild zur Vorsicht. Ergänzt wird das Trio durch Maximus Inc. - eine eher unbekannte Aktie mit stabilem Geschäftsmodell im öffentlichen Sektor, die zunehmend von Effizienzgewinnen durch KI profitiert. Zwischen fundamentaler Stärke und möglichem charttechnischem Wendepunkt entsteht ein spannender Mix, der Anlegern gleich mehrere strategische Perspektiven eröffnet.

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