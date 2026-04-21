Nach einem Hochpunkt im Handelsjahr 2025 bei 23,20 US$ verabschiedete sich die Tilray-Aktie von eben diesen Kursniveaus und rauschte unter hoher Volatilität bis zum finalen Tief des Vormonats bei 5,89 US$ um rund -74% in die Tiefe. Seither entwickelte sich eine Erholungsbewegung, welche allerdings auf dünnem Eis verläuft, und so erscheint trendfolgend ein weiterer Tiefpunkt wahrscheinlich. Das Level von 6,15 US$ als Schlüsselmarke Vom März-Tief bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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