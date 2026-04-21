Die Spannung steigt: Am Mittwoch wird der australische Hersteller von Drohnenabwehrtechnik, DroneShield, seine detaillierten Q1-Zahlen auf den Tisch legen. Und der Markt setzt offenbar darauf, dass das Unternehmen seine starke Entwicklung erneut mit harten Fakten untermauern kann. Am Dienstag stieg die Aktie um mehr als +5% und steht nun bei 3,81 AU$. Ist die Zuversicht der Anleger berechtigt? Vorläufige Zahlen deuten auf starkes Quartal hin Tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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